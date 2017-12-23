İdman TV yayın akışı: Real Madrid - Barcelona maçı izle (İdman TV canlı yayın izle - uydu frekans)

İdman TV, Azerbaycanlı sporseverler için, bugün Real Madrid Barcelona maçını canlı olarak ekranlara getiriyor. Azerbaycan'ın önemli kanalı olan İdman TV, bu önemli maçı her zamanki gibi şifresiz olarak yayınlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda arayan futbolseverlere cevap İdman TV'den geldi. İdman TV, TSİ 15.00'da Real Madrid Barcelona maçını yayınlıyor. İşte İdman TV yayın akışı, canlı yayın linki ve uydu frekans bilgileri...
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak.
Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor. İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.
Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
08:00 İdman xəbər
08:20 Bakı 2017.İslam oyunları
09:30 idman və media
10:00 Formula 1. Kanada qran prisi. Final
12:00 İdman xəbər
12:20 Futbol.İngiltərə çempionatı. Arsenal-Liverpul
14:00 İdman ve media
14:50 Topaz gündəlik (yeni)
15:00 İdman xəbər
15:20 Futbol zamanı (canlı)
15:50 Futbol.İspaniya çempionatı.”Real” M – “Barselona” (canlı)
18:00 İdman xəbər
18:25 Topaz gündəlik(yeni)
18:30 S/f: “Pep”
19:15 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Vilyareal” (canlı)
21:00 İdman xəbər
21:30 Futbol.İngiltərə çempionatı.”Börnli” – “Tottenhem” (canlı)
23:40 Futbol.İngiltərə çempionatı.”Lester” – “Mançester Yunayted” (canlı)
01:40 Favorit
02:20 Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı.
03:00 İdman xəbər
03:20 Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı
05:00 Flaqman
06:00 Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı
İDMAN TV
İdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. İdman Tv, Azerbaycan’ın kamu yayıncısı Az TV’nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlayan İdman TV; Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır.
İDMAN TV UYDU FREKANSI
İdman Azərbaycan TV verilişlərinin Azerspace 1 peyk vasitəsilə qəbulu
Asiya – Avropa
Satellite: Azerspace 1
Orbital position: 46°E
Downlink Frequency:
(MPEG-2) f = 11175 MHz
(Polarization- H)
Symbol rate – 27500 Msymbol/s
FEC – 5/6
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