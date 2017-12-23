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İdman TV yayın akışı: Real Madrid - Barcelona maçı izle (İdman TV canlı yayın izle - uydu frekans)

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 14:15 | Son Güncelleme 12 saat önce

Real Madrid - Barcelona maçı İdman TV'den canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. Sporseverler, bugün El Clasico maçı saat kaçta, hangi kanalda şeklinde Google'da arama yaptılar. Azerbeycanlı futbolseverler için Real Madrid - Barcelona maçı İdman TV'den şifresiz olarak yayınlanacak. Toplamda 1.5 milyon Euro değeri bulunan iki takımın oynacağı maç dünyanın birçok kanalından aynı anda yayınlanacak. İşte El Clasico maçını yayınlayan kanallar İdman TV canlı yayın akışı ve uydu frekans bilgileri...

İdman TV yayın akışı: Real Madrid - Barcelona maçı izle (İdman TV canlı yayın izle - uydu frekans)

İdman TV, Azerbaycanlı sporseverler için, bugün Real Madrid Barcelona maçını canlı olarak ekranlara getiriyor. Azerbaycan'ın önemli kanalı olan İdman TV, bu önemli maçı her zamanki gibi şifresiz olarak yayınlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda arayan futbolseverlere cevap İdman TV'den geldi. İdman TV, TSİ 15.00'da Real Madrid Barcelona maçını yayınlıyor. İşte İdman TV yayın akışı, canlı yayın linki ve uydu frekans bilgileri...

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak.

Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor. İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.

Dünyanın en büyük karşılaşmaları arasında gösterilen ve milyonlarca futbolseverin merakla beklediği "El Clasico" heyecanı, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

İdman TV canlı yayın izle

1 KASIM ÇARŞAMBA İDMAN TV YAYIN AKIŞI

08:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2017.İslam oyunları

09:30 idman və media

10:00 Formula 1. Kanada qran prisi. Final

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.İngiltərə çempionatı. Arsenal-Liverpul

14:00 İdman ve media

14:50 Topaz gündəlik (yeni)

15:00 İdman xəbər

15:20 Futbol zamanı (canlı)

15:50 Futbol.İspaniya çempionatı.”Real” M – “Barselona” (canlı)

18:00 İdman xəbər

18:25 Topaz gündəlik(yeni)

18:30 S/f: “Pep”

19:15 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Vilyareal” (canlı)

21:00 İdman xəbər

21:30 Futbol.İngiltərə çempionatı.”Börnli” – “Tottenhem” (canlı)

23:40 Futbol.İngiltərə çempionatı.”Lester” – “Mançester Yunayted” (canlı)

01:40 Favorit

02:20 Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı.

03:00 İdman xəbər

03:20 Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı

05:00 Flaqman

06:00 Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatı

İDMAN TV

İdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. İdman Tv, Azerbaycan’ın kamu yayıncısı Az TV’nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlayan İdman TV; Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır.

İDMAN TV UYDU FREKANSI

İdman Azərbaycan TV verilişlərinin Azerspace 1 peyk vasitəsilə qəbulu
Asiya – Avropa
Satellite: Azerspace 1
Orbital position: 46°E
Downlink Frequency:
(MPEG-2) f = 11175 MHz
(Polarization- H)
Symbol rate – 27500 Msymbol/s
FEC – 5/6

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