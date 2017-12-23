İdman TV yayın akışı: Real Madrid - Barcelona maçı izle (İdman TV canlı yayın izle - uydu frekans)

İdman TV, Azerbaycanlı sporseverler için, bugün Real Madrid Barcelona maçını canlı olarak ekranlara getiriyor. Azerbaycan'ın önemli kanalı olan İdman TV, bu önemli maçı her zamanki gibi şifresiz olarak yayınlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda arayan futbolseverlere cevap İdman TV'den geldi. İdman TV, TSİ 15.00'da Real Madrid Barcelona maçını yayınlıyor. İşte İdman TV yayın akışı, canlı yayın linki ve uydu frekans bilgileri...

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak.

Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor. İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.