İdo Tatlıses kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

İbrahim Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anısını anlatırken yaptığı "Oğlum İdo üşüyordu." açıklaması sosyal medyada büyük gündem oldu. Peki İdo Tatlıses kimdir, İdo Tatlıses nerelidir, İdo Tatlıses kaç yaşında? İşte İdo Tatlıses ile ilgili tüm detaylar...

İDO TATLISES KİMDİR?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in ismi İbrahim ve Derya’nın kısaltması olarak İdo olarak adlandırılmıştır. Gerçek ismi babasının ismi İbrahim’dir.

Tatlıses Tv’de farklı görevlerin başında yer alan İdo Tatlıses 2013 senesinde Dj’lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde görev almaya başlamıştır.

Beykent Üniversitesi’nde Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nden mezun olmuştur. Ayrıca Amerika’da sayılı müzik okullarından olan Berklee’yde müzik eğitimi almıştır.

2014 yılında Sonsuz Teşekkürler adlı ilk tekli ile müzik dünyasına adım atan İdo Tatlıses daha sonra Satır Satır isimli ikinci şarkısını piyasaya sürmüştür. 2015 yılında ise Kaç kere ve Aşk Bunun Adı isimli şarkılara klip çekmiştir.

2016 yılında Show tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol almıştır. Bu dizi onun ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği dizidir. Son dönemlerde magazin gündeminde sevgilileri ile gündeme sıkça gelen İdo Tatlıses baba tarafından aslen Şanlıurfa’lıdır. 2017 yılı itibari ile sevgilisi manken ve model Yasemin Şefkatli’dir.



