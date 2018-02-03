İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal!

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
BUDO'da iptal seferler şöyle:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO, İstanbul’da etkili olan hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri, İDO’nun internet sitesinde açıklandı. Sitede üzerinden yapılan açıklamada 03-02-2018’de sabah 09.30 Bandırma - Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü iptal edildiği duyuruldu.
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