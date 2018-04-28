İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları, "Dünya Dans Günü"nü, Don Kişot Balesi'ni sahneleyerek kutluyor.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Dünya Dans Günü", dans dünyasının ufuklarını genişleterek katkıda bulunan modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Noverre'in doğum günü olarak Uluslararası Tiyatro Enstitüsü ve UNESCO Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982'da tanındı ve her yıl 29 Nisan'da kutlanıyor.

Dünya Dans Günü Bildirgesi'nin hedefi, tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamak olarak belirlendi.

İDOB bale sanatçıları da bu yıl "Dünya Dans Günü"nü müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri olan Don Kişot Balesi'ni sergileyerek kutluyor.

"Dünya Dans Günü" etkinlikleri kapsamında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, "Don Kişot Balesi" sahnelenecek. Yarın ayrıca İDOB'a ve Türk sanatına hizmet vermiş ve son 10 yıl içerisinde emekli olmuş bale sanatçılarına plaket verilecek.

