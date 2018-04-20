İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Alman besteci Carl Orff'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan ünlü sahne kantatı "Carmina Burana"yı yorumladı.
"Beuern Şarkıları" olarak da bilinen eser, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bir kez daha sanatseverlerle buluştu.
Müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın, koro şefliğini Paolo Villa'nın üstlendiği etkinlikte, soprano Nazlı Deniz Süren, tenor Algın Özcan ve bariton Murat Güney'in yanı sıra İDOB Orkestrası ve Korosu ile İDOB Çocuk Korosu da sahne aldı.
Müzisyen kökenli bir aileden gelen Orff'un, Almanya'da 1803'te bulunan 11. 12. ve 13. yüzyıldan kalma 254 şiir ve dramatik metinlerden seçilmiş şiirler üzerine sahne kantatı olarak 1936'da bestelediği eser, ilk kez 8 Haziran 1937'de Frankfurt Operası'nda sahnelendi.
Doğayı ve aşkı dile getiren esere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
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