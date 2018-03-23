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İDOB'dan "Debussy 100. Yıl Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 23:23 | Son Güncelleme

İDOB'dan "Debussy 100. Yıl Konseri"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), yapıtlarıyla 20. yüzyıl müziğinde yeni ufuklar açan Fransız besteci Claude Debussy'nin 100. doğum yıl dönümünü "Debussy 100. Yıl Konseri" ile sahnede kutladı.

Grand Pera Emek Sahnesi'ndeki etkinlikte, empresyonist müziğin önde gelen bestecilerinden Debussy'nin, piyano süitleri, prelüdleri ve Fransız şairlerinin şiirlerinden esinlenerek bestelediği piyano-şan üzerine eserlerinden hazırlanan kompozisyonun ilk seslendirilmesi gerçekleştirildi.

Konserde solist olarak sahne alan soprano Evren Ekşi ile Ayşe Sinem Ekşioğlu'nun "Ariettes Oubliees", "L'Enfant Prodigue L.57", "Nuit d'etoiles L.4", "Clair de Lune L.75", "Apparition L.53", "Pierrot L.15" adlı eserleri seslendirdi. Sanatçılara piyanosuyla eşlik eden Turan Manafzade ise "Preludes Premier Livre L.117" ile "Lisle joyeuse L.106" adlı eserleri de yorumladı.

Konserde arpist Pınar Sivritepe ile Yaylı Sazlar Dörtlüsü Ceren Gürkan, Gizem Gürkan Korkmaz, Burak Kayan ve Burak Ayrancı da sanatçının "Danse sacree et danse profane L. 103" adlı besteyi seslendirdi.

Etkinlik, 17 Nisan'da Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde bir kez daha gerçekleştirilecek.

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