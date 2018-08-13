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İDO'dan bayram için 42 ek sefer

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 09:54 | Son Güncelleme

İDO'dan bayram için 42 ek sefer

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17-26 Ağustos'ta 42 ek seferle hizmet verecek.

Açıklamaya göre, "Kurban Bayramı Tarifesi" uygulayacak olan İDO, bayram boyunca oluşacak trafik yoğunluğunun da önüne geçmeyi hedefliyor.

İDO, 17-26 Ağustos'ta tüm hatlarda 5 bin 843 sefer gerçekleştirerek, 450 bini aşkın araçla yaklaşık 5,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

En yoğun günlerin tatilin ilk ve son günleri olacağını hesaba katan İDO, hızlı feribot, araba vapuru ve deniz otobüslerinde, 42 ek seferle yolcularına hizmet verecek.

İDO bayram boyunca hızlı feribotta yaklaşık 860, dış hat deniz otobüsünde 405, iç hat deniz otobüsünde ise 108 sefer gerçekleştirecek. Araba vapuru hatlarındaki 4 bin 470 seferle birlikte Kurban Bayramı boyunca sefer sayısı yaklaşık 5 bin 843'e ulaşacak.

İDO, ayrıca 18-26 Ağustos'ta Deniz Otobüsü İç Hatlar ve Sirkeci-Harem AV hattında hafta sonu ve tatil günleri tarifesi uygulayacak.

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- Eskihisar-Topçular hattında kredi kartıyla ödeme kolaylığı

İDO, Kurban Bayramı boyunca bayram ve tatil dönemlerinde en fazla tercih edilen Eskihisar-Topçular hattında doldur-boşalt sistemiyle hizmet vermeye devam edecek.

Eskihisar-Topçular gişelerinde nakit, HGS veya temassız banka kartlarıyla ödeme seçeneklerine ek olarak kredi kartıyla ödeme seçeneği de vatandaşlara sunulacak.

İDO, Kurban Bayramı'nın ardından, okulların açılacağı 17 Eylül'e kadar kademeli geçişle yaz tarifesine devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İDO kurban bayramı

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