İDO'dan bayram için 42 ek sefer

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17-26 Ağustos'ta 42 ek seferle hizmet verecek.

Açıklamaya göre, "Kurban Bayramı Tarifesi" uygulayacak olan İDO, bayram boyunca oluşacak trafik yoğunluğunun da önüne geçmeyi hedefliyor.

İDO, 17-26 Ağustos'ta tüm hatlarda 5 bin 843 sefer gerçekleştirerek, 450 bini aşkın araçla yaklaşık 5,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.

En yoğun günlerin tatilin ilk ve son günleri olacağını hesaba katan İDO, hızlı feribot, araba vapuru ve deniz otobüslerinde, 42 ek seferle yolcularına hizmet verecek.

İDO bayram boyunca hızlı feribotta yaklaşık 860, dış hat deniz otobüsünde 405, iç hat deniz otobüsünde ise 108 sefer gerçekleştirecek. Araba vapuru hatlarındaki 4 bin 470 seferle birlikte Kurban Bayramı boyunca sefer sayısı yaklaşık 5 bin 843'e ulaşacak.

İDO, ayrıca 18-26 Ağustos'ta Deniz Otobüsü İç Hatlar ve Sirkeci-Harem AV hattında hafta sonu ve tatil günleri tarifesi uygulayacak.

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