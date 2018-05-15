İDO'DAN  KAZA AÇIKLAMASI

İstanbul DHA
Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazayla ilgili İDO yeni bir açıklama yaptı.
Yazılı açıklamada şöyle denildi:
"14.00 Yalova-Pendik seferini yapan Fatih Sultan Mehmet-1 isimli İDO ferrycat tipi gemi, saat 14.50'de Pendik İskelesi'ne yanaşmaya çalıştığı sırada iskeleye sert bir şekilde yaslanmıştır. Yaslanmanın etkisi ile ayakta bulunan yolcularımızdan ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanmıştır. İDO yetkilileri kazanın ilk anlarından itibaren sağlık görevlileri ile irtibata geçmiştir. Yaralanan yolcularımıza her türlü destek verilmekte olup tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. İDO ailesi olarak hepimizi üzen bu talihsiz kazada yaralanan yolcularımıza acil şifalar diliyoruz"
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