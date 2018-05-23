İdris Baluken'in cezası onandı!

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık avukatının itirazı üzerine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası veren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını inceledi.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Heyet, dosya kapsamında herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, toplanan delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Heyet ayrıca, sanık avukatlarının tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Böylelikle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.
AA
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