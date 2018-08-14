İDSB'den ABD ürünlerine boykot kararına destek

İSTANBUL (AA) - İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB), ABD menşeli elektronik ürünleri boykot kararına destek verdi.

İDSB'den yapılan açıklamada, uluslararası hukuku ve hukuk devleti ilkelerini hiçe sayarak bugüne kadarki tüm stratejik ortaklık,

ittifak ve iş birliği çerçevesine tamamen aykırı şekilde Türkiye'ye karşı açık ekonomik savaş başlatan ABD'nin hukuksuz ve düşmanca tavrının şiddetle kınandığı belirtildi.

15 Temmuz menfur darbe teşebbüsünün merkez üssü olmuş odakların, Türkiye'nin aleyhindeki

faaliyetleri artık gizlemeden yaptığı aktarılan açıklamada, bu cüretkar ve hain hadsizliklerin reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, değişik unvan ve görünümler altında muhtelif borsalardan Türkiye'yi ve İslam dünyasını hedef alan

bu menfur güçlerin, seçimlerden kesin bir başarıyla çıkmış, başkanlık sistemine

geçmiş ve uluslararası haksızlıklar karşısında dimdik duran Türkiye'nin bağımsız ve güçlü

yapılanmasının hazımsızlığı içinde olduklarının çok iyi bilindiği belirtildi.

Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunu ve uluslararası ticarette yerli para birimi kullanmak gerektiğini savunan Türkiye'den duydukları rahatsızlığa, terör örgütüne destekle yargılanan bir papazı

perde yaparak, yargılama sürecini beklemeden talimatla salıverilmesini sağlamak adına peş peşe

ekonomik yaptırımlara girişen çifte standart sahibi bu çevrelerin, hukukun üstünlüğünü er geç

anlayacaklarına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: