İDSB'den ABD ürünlerine boykot kararına destek

İSTANBUL (AA) - İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB), ABD menşeli elektronik ürünleri boykot kararına destek verdi.
İDSB'den yapılan açıklamada, uluslararası hukuku ve hukuk devleti ilkelerini hiçe sayarak bugüne kadarki tüm stratejik ortaklık,
ittifak ve iş birliği çerçevesine tamamen aykırı şekilde Türkiye'ye karşı açık ekonomik savaş başlatan ABD'nin hukuksuz ve düşmanca tavrının şiddetle kınandığı belirtildi.
15 Temmuz menfur darbe teşebbüsünün merkez üssü olmuş odakların, Türkiye'nin aleyhindeki
faaliyetleri artık gizlemeden yaptığı aktarılan açıklamada, bu cüretkar ve hain hadsizliklerin reddedildiği kaydedildi.
Açıklamada, değişik unvan ve görünümler altında muhtelif borsalardan Türkiye'yi ve İslam dünyasını hedef alan
bu menfur güçlerin, seçimlerden kesin bir başarıyla çıkmış, başkanlık sistemine
geçmiş ve uluslararası haksızlıklar karşısında dimdik duran Türkiye'nin bağımsız ve güçlü
yapılanmasının hazımsızlığı içinde olduklarının çok iyi bilindiği belirtildi.
Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunu ve uluslararası ticarette yerli para birimi kullanmak gerektiğini savunan Türkiye'den duydukları rahatsızlığa, terör örgütüne destekle yargılanan bir papazı
perde yaparak, yargılama sürecini beklemeden talimatla salıverilmesini sağlamak adına peş peşe
ekonomik yaptırımlara girişen çifte standart sahibi bu çevrelerin, hukukun üstünlüğünü er geç
anlayacaklarına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Roma'yı yakan Neron'un kötü bir versiyonu olarak tüm dünyayı yakacak adımlar atmaktan
çekinmeyen Trump, tüm dünyayı karşısına alan, nezaketsiz ve kural tanımayan agresif hamleleriyle
her geçen gün artan dozda uluslararası barışı tehdit etmektedir.
Bizler, ülkemiz aleyhinde gerek aleni gerekse gizli kumpaslar kuran siyonist ve evanjelist güçlerin 15
Temmuz darbesinin farklı bir versiyonunu gerçekleştirmeye çalıştıkları bu ekonomik ve diplomatik
darbeye destek veren yerli işbirlikçilerini de ibretle izliyoruz.
Tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlüğün, hak ve adaletin beşiği olmuş bu toprakların bugün de güçlü
bir duruşla mazlum insanların sığınağı ve ümit kapısı olmasını hazmedemeyenler, bu necip millete
dayatma yaparak bir netice alamayacaklarını çok iyi bilmelidirler.
Biz şunu da biliyoruz ki, safların netleşmesi her zaman iyidir. Yeni ve güçlü Türkiye bu yürüyüşünü
sürdürmeye ve tüm zorluklara göğüs germeye hem mecbur hem hazırdır. Tarih ve coğrafyanın
kendisine çizdiği bu role sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ihtiyacı var. İDSB olarak 65 ülkeden 340 üyemizin maddi, manevi
destek ve dualarıyla Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin yanında olduğumuzu
ve ABD menşeli elektronik ürünleri boykot kararını desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederiz."
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