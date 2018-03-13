İDSO, 16 Mart'ta konser verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), şef Jessica Cottis yönetiminde müzikseverlerle buluşacak.

İDSO DenizBank Konserleri kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konser, 16 Mart'ta izlenebilecek.

Orkestraya, klarnette Ayşegül Kirmanoğlu, viyolada Raphael Aubry ve kemanda Roman Fedchuk eşlik edecek.

Konserde, Özcan Sönmez'in "Keman Konçertosu", Max Bruch'ın "Klarnet ve Viyola için İkili Konçerto, Op. 88" ve Vaughan Williams'ın "Senfoni No.2-Londra" adlı eserleri yorumlanacak.

Ayrıca Ludwig Van Beethoven'ın "Üçlü Konçerto" isimli eseri ile Richard Strauss'un "Bir Kahramanın Hayatı" eseri de seslendirilecek.