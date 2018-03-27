İDSO 30 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 30 Mart'ta konser verecek.

İDSO DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenen etkinlik, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Avi Ostrowsky'nin yönetimindeki orkestraya, piyanoda Toros Can eşlik edecek.

Konserde İspanyol besteci ve piyanist Manuel De Falla'nın "İspanyol Bahçelerinde Geceler" ile Fransız besteci ve yazar Hector Berlioz'un "Symphony Fantastique" eserleri yorumlanacak.