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İETT filosuna 375 yeni otobüs katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal İETT filosuna katılan 375 otobüsün hizmete alınması törenine katıldı.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal İETT filosuna katılan 375 otobüsün hizmete alınması törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Uysal yeni araçlarla birlikte İETT filosunun yüzde 14 oranında yenilenmiş olduğunu söyledi. Törene Uysal ile birlikte, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, İETT yetkilileri ve şoförler katıldı. İkitelli Otobüs Garajında düzenlenen törende bir konuşma yapan Uysal, "İETT kendi filosunu yenileme ulaşım araçlarını modernize etme, kısacası İstanbul halkına daha iyi hizmet verebilme adına yolculuğu daha konforlu hale getirme adına çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda önemli bir mesafe alınmış durumda. Geçmişte İETT içerisinde baktığımız zaman araçlarımızın yaş ortalaması 15 civarından filoları yenilemeyle birlikte yaş ortalaması 6 altının altına düşmüş, 5.9 civarında" dedi. "YÜZDE 14 SIFIRLAMIŞ OLDUK" Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: Sadece bugün almış olduğumuz 375 otobüs ile birlikte İETT filomuzun yaklaşık yüzde 14'ünü sıfırlamış oluyoruz. Bu araçlarda standart kara kutu var. Geçmişte kara kutu sadece uçaklarda vardı. Artık otobüsümüzde de var. Bu araçlarda, duraklarda bekleyen yolcularımızın takip edebileceği bilgilendirmeleri gösteren ekranlarımız var. O yazılım tamamiyle İETT tarafından geliştirilmiştir. İETT olarak son yıllarda aldığımız otobüsler hep yerli üretim" dedi. Kurdela kesiminin ardından Uysal filoya yeni katılan bir otobüsün içinde basın mensuplarına poz verdi.

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