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İETT sürücüsünün örnek davranışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de  4 çocuklu anneye yardım ederek yolun karşısına geçiren İETT otobüsü sürücüsü Tekin Gürler'in örnek davranışı araç kamerası tarafından görüntüledi.  Dün öğlen saatlerinde 49-G Şişli-Yunus Emre otobüsünde seyahat eden anne ve 4 çocuğu Fizik tedavi hastanesi durağında indi.

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de 4 çocuklu anneye yardım ederek yolun karşısına geçiren İETT otobüsü sürücüsü Tekin Gürler'in örnek davranışı araç kamerası tarafından görüntüledi.

Dün öğlen saatlerinde 49-G Şişli-Yunus Emre otobüsünde seyahat eden anne ve 4 çocuğu Fizik tedavi hastanesi durağında indi. Anne ve çocuklarının yolun karşısına geçmeye çalışması üzerine İETT şoförü aracından indi. Sürücü 2 çocuğun elinden tutarak karşıya geçirdi. Çocuklar el sallayarak şoförü uğurladı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca kullanıcılar sürücüyü duyarlılığından ötürü tebrik etti.

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