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İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 22:13 | Son Güncelleme

İETT'nin resmi Twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulunuldu. Yapılan paylaşım sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT'nin resmi Twitter hesabından ilginç bir paylaşım gerçekleştirildi. Yapılan paylaşımda;

'Araştırmamıza göre toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatler 6 kat daha hızlı ve 6 kat daha ekonomik.' ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

İETT'nin yaptığı bu araştırmaya sosyal medya kullanıcıları oldukça tepki gösterdi. Vatandaşlar otobüs ve metrobüsün çok kalabalık olmasından şikayet etti.

İşte sosyal medyadan İETT'ye yapılan tepkilerden bazılar:

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İETT istanbul Twitter Toplu Ulaşım sosyal medya Tweet

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
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İstanbul'u rant dalgasına yediniz bitirdiniz şimdi şişiriyorsunuz bunu yazan doğma büyüme 60 yaş babası dedesi dahil İstanbul'lu hatta harbi Kasımpaşa'lı
MÜDÜR MAKAM ARABASINI BIRAKSIN SÖZ 525 BMW ARACIMI BIRAKIP BINECEĞİMM
Ula iett o kadar insan benzine mazota gaza dünya vergi ödüyor ayak yapmayın.. Somali gibi tasıyorsunuz insa ları
50.000 değil 50 kişi
İlim irfan sahibi birisi de yazmamış. Alan hesabı METRE ile değil METREKARE ile ifade edilir..
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