İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT'nin resmi Twitter hesabından ilginç bir paylaşım gerçekleştirildi. Yapılan paylaşımda;
'Araştırmamıza göre toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatler 6 kat daha hızlı ve 6 kat daha ekonomik.' ifadeleri kullanıldı.
İETT'nin yaptığı bu araştırmaya sosyal medya kullanıcıları oldukça tepki gösterdi. Vatandaşlar otobüs ve metrobüsün çok kalabalık olmasından şikayet etti.
Araştırmamıza göre toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatler 6 kat daha hızlı ve 6 kat daha ekonomik. pic.twitter.com/zupt3dpDi9— İETT (@ietttr) 10 Temmuz 2018
İşte sosyal medyadan İETT'ye yapılan tepkilerden bazılar:
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