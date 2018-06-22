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İETT yaz tarifesine geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

İETT'nin yolculuk durumu ve hareketini göz önünde bulundurarak yılda iki kez yaz ve kış tarifesi olarak programladığı hat hareket saatlerinde bu yıl yaz uygulaması 25 Haziran'da başlayacak - Düzenlemede, okulların kapanmasıyla birlikte yoğunlaşan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu

İSTANBUL (AA) - İETT'nin yaz tarifesi 25 Haziran'da başlayacak.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, İETT'nin yolculuk durumu ve hareketini göz önünde bulundurarak yılda iki kez yaz ve kış tarifesi olarak programladığı hat hareket saatlerinde bu yıl yaz uygulamasına 25 Haziran'da geçilecek.

Düzenlemede, okulların kapanmasıyla birlikte yoğunlaşan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu.

Kıştan farklı olarak yaz için yeniden programlanan hat-hareket saatlerine yolcular, "www.iett.istanbul" adresinden ve "MOBİETT" uygulamasından ulaşabiliyor.

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