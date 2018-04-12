İETT'nin 2017 yılı Faaliyet Raporu onaylandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İETT Genel Müdürlüğü'nün 2017 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla onaylandı. İBB Meclisi, nisan ayı toplantılarının 4. birleşiminde İETT Genel Müdürlüğü'nün 2017 Yılı Faaliyet Raporunu görüştü. Faaliyet Raporunu Meclise sunan İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İETT'nin 147 yıldır hizmet kalitesini yükselterek İstanbullara toplu ulaşım hizmeti verdiğini belirterek, 5 bin 446 çalışan ve 6 bin 269 araçla 24 saat kesintisiz hizmet sunduklarını söyledi. Bağış, şunları kaydetti: "Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel ile halkımıza hizmet vermekteyiz. Yaş ortalaması 4,99 olan 3 bin 130 otobüsümüz, 12 bin 851 durağımız, 759 hattımız ile İstanbul’un her köşesine hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda Özel Halk Otobüsleri ve Otobüs AŞ’ye ait araçların da yürütüm ve denetimini gerçekleştiriyoruz. İETT araçları dahil toplam 6 bin 269 araçla İstanbullulara güvenli, konforlu ve zamanında toplu ulaşım hizmeti vermek için çalışıyoruz. İETT olarak 8 yıl bakım, onarım ve servise hazırlama garantisiyle engelli erişimine uygun, kara kutulu, Euro 6 motorlu 419 yeni aracı filomuza dahil ettik. Aldığımız ödüller ve yükselen itibarımız Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal ile siz değerli meclisimizin ve her seviyedeki çalışanlarımızın katkısıyla gerçekleşmiştir."

Çalışanların motivasyon, memnuniyet ve bilgi birikimlerini artırmak amacıyla her hafta garajlarda şoför toplantıları gerçekleştirdiklerini aktaran Bağış, 2017'nin en başarılı 354 çalışanını ödüllendirdiklerini, yönetici-şoför buluşmaları etkinliğinde ise bürokratların şoförlerle sohbet etme imkanı bulduğunu vurguladı. Performansa Dayalı İş Atama Modeli ile şoförlerin performans puanlarına göre çalışacakları hatları tercih edebildiklerini anımsatan Bağış, bu model sayesinde sefer gerçekleşme oranını yüzde 3,5, dakiklik oranını ise yüzde 6,63 artırdıklarını belirtti. Bağış, "Davranış kaynaklı sefer zayi oranını yüzde 43,47, milyon kilometredeki kaza sayısını yüzde 31,96, personel kaynaklı şikayet oranını yüzde 17,69, durak ihlali kaynaklı şikayet oranını ise yüzde 11,59 azalttık. Şoför Mobil Öğrenme Programı sayesinde stres yönetimi, yolcularla iletişim eğitimleri verildi. 3 bin 482 şoförümüze verilen eğitimlerde memnuniyet oranı yüzde 85 iken, yayılım oranı ise yüzde 87 olarak gerçekleşti. Artık şoförlerimiz akıllı telefonlarına indirdikleri mobil uygulamayla istedikleri zaman istedikleri yerde öğrenme imkanına sahipler. Kurumsal ve mesleki gelişim eğitimlerimizle 2017 yılında memurlara 16 bin 357 saat, işçilere 137 bin 84 saat, Özel Halk Otobüsü şoförlerine 17 bin 245 saat olmak üzere toplamda 70 bin 694 saat 98 farklı eğitim verdik." şeklinde konuştu.

Gün boyu sahada direksiyon başında olan şoförlerle iletişim imkanını geliştirmek için birçok idari işlemi tek bir çatı altında toplayan "Kaptan Köşkü" mobil uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getiren Bağış, şu bilgileri verdi: "Uygulamayla şoförlerin eğitim faaliyetleri, performans takibi, zamanındalık bilgisi, sicil bilgisi, talep ve öneri işlemleri, geçmiş kaza bilgileri, bordro ve izin bilgileri, iş seçme ve günlük iş listesi, şoför navigasyonu, hatta ait durak ve güzergah bilgisi, sefer esnasında oluşan arızaların uygulama üzerinden bildirilebilmesi mümkün hale geldi. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanan 'Güvendeyim' ve 'Tehlikedeyim' butonları da yer alıyor." - Metrobüste yapılan iyileştirme çalışmaları Bağış, metrobüste yaptıkları iyileştirmeyle yüzde 20 verimlilik artışı, 18 milyon yolculuk artışı, ölü kilometre kaynaklı yıllık 8 milyon 246 bin lira tasarruf sağlandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Metrobüs hattında 5 noktada oluşturduğumuz motorize ekiplerle acil durumlara daha hızlı müdahale etme imkanı getirdik, RİTİM projesiyle de istasyonlardaki ve araçlardaki yolcu yoğunlukları ile katarlanma durumunu gerçek zamanlı olarak izlemeye başladık. Metrobüs hattındaki kazaları minimize etmek için takip mesafesi uyarı sistemini, kaza uyarı sistemini, şerit ihlali uyarı sistemini geliştirerek test etmeye başladık. Böylece insan hatası kaynaklı oluşabilecek kazaları önlemeyi hedefledik. Yolcularımız için tüm araçlarımızda, ücretsiz internet hizmeti vermeye başladık. WiFi internet ve USB şarj hizmetinin de tüm araçlarımıza yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor."

Akyolbil uygulaması sayesinde yakın zamanda otobüslerde şoförle sesli iletişim, acil durum yönetim sistemi, canbus, erken-geç uyarı sistemi, kaza uyarı sistem, ihlal anlık uyarı sistemi ve parmak izi okuyucu gibi özelliklerin devreye gireceğini vurgulayan Bağış, yönetimde dengeli ve güçlü finansal yapı oluşturmaya özen gösterdiklerini söyledi. Sekiz yıl garantili araç alım modeli ve hizmet alım ihaleleriyle İETT filosunun tüm bakım onarım operasyonunu dış kaynak kullanımıyla yapmaya başladıklarına dikkati çeken Bağış, "İETT'nin 2017 yılı Gelir Bütçesi 1 milyar 332 milyon 942 bin 752 TL, 2017 Yılı Gider Bütçesi ise 1 milyar 809 milyon 520 bin 627 TL olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin teknoloji yarışında öne geçebilmesi için Elektrikli Otonom Araç Projesini başlattıklarını dile getiren Bağış, "Nostaljik tramvay konseptiyle tasarladığımız elektrikli aracı minibüs boyutlarında, engelli erişimine uygun, 14 kişi kapasiteli olarak ürettik. Ayrıca, duraklarda güneş enerjisi sistemini başlatarak 850’si güneş enerjili olmak üzere 3 bin adet durak aydınlatması yaptık. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Kara Kutu projesini yaygınlaştırarak 895 araca taktık. Akyolbil v.2 projesi ile 2018 yılında tüm filomuzu kara kutulu hale getiriyoruz." diye konuştu.

İETT Genel Müdürü Bağış, toplam 12 dilde hizmet verdikleri MOBİETT uygulamasını yenileyerek engelli kullanıcıların kullanımını kolaylaştırdıklarını, uygulamaya İstanbulkart dolum noktaları ve özellikle "Park Et Devam Et" çözümleri için İSPARK noktalarının eklendiğini aktardı. Bağış, yolculardan daha rahat geri bildirim alabilmek için araç kapı numaralarını MOBİETT’de göstermeye başladıklarını söyledi. 2017 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 6, Novi Pazar’a 2, Gana’ya ise 30 adet araç gönderildiğini, böylece yurt dışına hediye edilen otobüs sayısının 178’e ulaştığını ifade eden Bağış, 196 aracın daha yenilenerek çeşitli ülkelere gönderilmesi çalışmaların devam ettiğini belirtti.

2013 yılında başlattıkları Nostaljik Otobüsleri Canlandırma Projesi ile 10 nostaljik otobüsü İstanbullulara kazandırdıklarına değinen Bağış, İstanbul’a yıllarca hizmet veren, ekonomik ömrünü tamamlamış otobüslerin bir kısmını da yenileyerek Tematik Otobüs haline getirdiklerini kaydetti. Sosyal medyadaki paylaşımlarla İstanbullulara erişim kolaylığı sağlamaya özen gösterdiklerini, Twitter’da 342 bin 500 takipçisi bulunan İETT’nin, 2017 yılında 1904 marka arasından Twitter’i en iyi kullanan ikinci marka seçildiğini aktaran Bağış, bütün bu faaliyetlerin neticesinde 2017 yılında 9 ayrı ulusal ve uluslararası ödül kazandıklarını hatırlattı.