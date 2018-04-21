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 İETT'NİN SÜRÜCÜSÜZ ARACININ DETAYLARI BELLİ OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

  İETT'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı sürücüsüz araç projesinin detayları belli oldu.

* Yüzde 74 oranında yerli mühendislik ürünü olan sürücüsüz araç Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da geliştirildi

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)
İETT'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı sürücüsüz araç projesinin detayları belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18'in açılış töreninde İETT'nin "2023" adıyla tanıttığı sürücüsüz aracının yerlilik oranından teknik özelliklerine, üretim yerinden hangi alanlarda hizmet vereceğine kadar pek çok ayrıntısı ortaya çıktı.

SÜRÜCÜSÜZ ARACIN ÜRETİMİ 4 AY ÖNCE TAMAMLANDI
Buna göre, İETT'nin sürücüsüz aracının imalat çalışmaları Bursa'da otomotiv alanında faaliyet gösteren karoser fabrikasında, Kocaeli Teknopark bölgesinde ve İkitelli'de bulunan İETT garajında gerçekleştirildi. 4 farklı tasarım arasından seçilen "nostaljik tramvay" görünümlü sürücüsüz aracın üretimi, 2017 yılının Aralık ayında tamamlandı. Aracın kontrol yazılımı, motor ve batarya yönetim sistemi yazılımları için Galatasaray Üniversitesi'nden bir akademisyen ve Kocaeli Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmadan danışmanlık hizmeti alındı.

BELİRLENEN ROTADA SÜRÜCÜSÜZ GİDEBİLİYOR
Şarj süresi 4,5-9 saat arasında değişen aracın, 75 kilometrelik menzile sahip olduğu belirtildi. Saatte 45 kilometre hıza ulaşan, tek yönlü sürüş ve geri manevra yapabilen araç, trafiğe kapalı alanlarda ve belirlenen güzergâhlarda çalışmak üzere tasarlandı. Taşıma kapasitesi 14 kişi olan aracın genişliği yaklaşık 2 metre ve uzunluğu 5,5 metre olarak belirlendi.
Sürücüsüz araç, önceden belirlenen ve hafızasına yüklenen rotada gidebiliyor. Aracın bulunduğu konumun ve çevresinin algılamasını sağlayan GPS, kamera ve sensörler etkin olarak kullanılıyor.

YÜZDE 74 YERLİ MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜ
Aracın dış kabuk tasarımı, fren ve direksiyon sistemi, batarya yönetim sistemi, şanzıman redüktörü, araç yönetim yazılımı, alt ekipman kontrol sistemleri ve sürücüsüz kontrol yazılımı dahil olmak üzere yüzde 74 oranında yerli mühendislik ürünü olduğu belirtildi. Bazı özel malzemeler ise Çin, Almanya, Japonya, Amerika ve Tayvan gibi ülkelerden temin edildi. Öte yandan sürücüsüz aracın ilk etapta fuar gibi kapalı alanlarda hizmet vereceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Sürücüsüz aracın içinden ve dışından detaylar
-İlk kez yayınlanan tanıtım filmi
-Mevlüt Uysal ve İspanya'nın eski Başbakanı Zapatero'nun araçta yolculuk yaptığı anlar
-Sürücüsüz aracın havadan görüntüleri

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