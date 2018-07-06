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IFJ'den Husilere "gazeteci Daeys'i serbest bırakın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 23:43 | Son Güncelleme

IFJ'den Husilere "gazeteci Daeys'i serbest bırakın" çağrısı

ADEN (AA) - Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından kaçırılan gazeteci Abdusselam ed-Daeys'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada, "IFJ ile Yemen Gazeteciler Sendikası, Husilerden Sana'da kaçırdıkları gazeteci Daeys'i serbest bırakmalarını istiyor." denildi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, ülkedeki bu son durumun Yemenli gazetecilerin açıkça sistematik şekilde anlaşmazlıklarda pazarlık kozu olarak kullanıldıklarını gösterdiğini ifade etti.

Daeys'in güvenliğinden Husilerin sorumlu olduğunu kaydeden Bellanger, bu saldırılar karşısında kaygı duyduklarını ve alıkonulan gazetecilerin serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı.

Yemenli gazetecilerin 2014'ten bu yana ölüm tehditleri, kaçırılma, darp ve işkence gibi çeşitli ihlallere maruz kaldığını belirten Bellanger, bu durumun gazetecileri ülkeden kaçmak ve daha güvenli bölgelere gitmek zorunda bıraktığını aktardı.

Daha önce Yemen resmi haber ajansında görev yapan gazeteci Abdusselam ed-Daeys, 3 Temmuz'da Husiler tarafından Sana'daki bir akrabasının evinden kaçırılmıştı.

Husiler geçen hafta da İbad Ceradi isimli bir gazeteciyi kaçırmıştı.

Yemenli Gazeteciler Sendikası, Mayıs ayında ülkede yaklaşık 4 yıldır devam eden iç savaş sırasında 26 gazetecinin öldürüldüğünü, 12 gazetecinin Husiler tarafından, birinin de Hadramevt ilinde El-Kaide tarafından kaçırıldığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husi IFJ Yemen

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