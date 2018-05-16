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İftar için Mevlana'nın hocasının kabrine akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:24 | Son Güncelleme

Kayserili vatandaşlar ramazanın ilk gününde, Mevlana'nın manevi eğitimiyle ilgilenen Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesine akın ederek, burada oruç açtı

KAYSERİ (AA) - Kayserili vatandaşlar, tasavvuf ilminin öncüsü Hazreti Mevlana'nın babasından ilim alan ve Mevlana'nın manevi eğitimiyle ilgilenen Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesine akın ederek, ilk iftarlarını burada yaptı.

Seyyid Burhaneddin'in merkez Melikgazi ilçesindeki türbesinin yer aldığı, çam ağaçlarının gölgesindeki yeşil alan, ilk iftarda vatandaşlar tarafından dolduruldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3 bin kişiye iftar sofrası kurulurken Seyyid Burhaneddin'in türbesi de ziyaret edildi.

Orucunu burada yapan Bayar Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Özellikle burayı tercih etmemizin bir sebebi var. Seyyid Burhaneddin gibi mümtaz bir zatın yanında olmak istedik. Aynı zamanda vakfımız ve belediyemizden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Memleketimizin her yerinde bu tür iftar programları veriliyor. Gerçekten gurur duyulacak şeyler bunlar. Rabbim daim eylesin inşallah." dedi.

Fatma Ürkek ise ramazanın bereket getirmesini dileyerek, "Çok mutluyum. Burada herşey çok güzel. Hep birlikte olmak çok güzel. Allah birlikteliğimize sebep olanlardan razı olsun." diye konuştu.

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