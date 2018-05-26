İftar sonrası Afrin’e yardım TIR'ını uğurladılar

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- RİZE’nin Güneysu ilçesinde düzenlenen iftar organizasyonun ardından ‘Güneysu'dan Afrin'e Yardım Köprüsü’ kampanyası kapsamında toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.
Güneysu Kaymakamlığı ve ilçe belediyesince başlatılan "Güneysu'dan Afrin'e Yardım Köprüsü" projesi kapsamında, hayırsever iş adamları ve ilçe halkının desteğiyle çeşitli giyim eşyaları ile çaydan oluşan gıda malzemesi toplandı. Kampanya kapsamında ilçe protokolü ile vatandaşlar Güneysu Merkez Camisi avlusunda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Vatandaşlar ve katılımcılar cami avlusu zemininde oturup oruçlarını açtı. İftarın ardından toplanan yadım malzemeleri, TIR'a yüklenerek dualar eşliğinde Suriyelilere ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.
'KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLACAĞIZ'
Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün, Güneysu'nun yardım konusunda kendine layık olanı yerine getirdiğini söyledi. Düzgün, "Bu çalışmalar sonucunda gıda ve giyecek kampanyası düzenledik. Güneysu hemşehrilerimiz ekmeğini yarıya bölerek bizlere ulaştıkları paralarla Hatay'dan çeşitli gıda malzemeleri aldık ve bu yardımlarla birlikte Afrin'e ulaştıracağız. Ülkemizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu tür organizasyonlarda Güneysu olarak bu işi başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızında desteği ile topladığımız gıda ve giysiler yerine ulaşacaktır. Bir nebze de olsa oradaki kardeşlerimize bir destek olacağına inanıyorum" dedi.
'NAKDİ, GİYSİ VE GIDA YARDIMI YAPILDI'
Belediye Başkanı Halil Turan ise, Suriyelilerin zor zamanlarında yanlarında olmak istediklerini belirterek, "Kaymakamlığımız ve belediyemizin öncülüğünde başlatılan kampanyaya tüm Güneysu halkı destek verdi. Bu kampanya kapsamında 69 bin lira nakdi para toplandı. Bir tır dolusu da giysi ve gıda maddesi toplayarak bölgeye göndermiş olduk." diye konuştu.
Konuşmalar ardından dualarla yardım TIR'ı uğurlandı.
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