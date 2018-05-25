ERSOY SEVİNÇ - Kahramanmaraş'ta et ve sebze seven iki kasabın yıllar önce yaptığı ve kısa sürede kentin yöresel lezzetleri arasına giren "eli böğründe" yemeği, ramazan ayında da iftarların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
"Dondurmanın başkenti" Kahramanmaraş'ta vatandaşlar ramazan ayında özellikle etli yemekleri tercih ediyor.
Kentte sıkça tüketilen yemeklerin başında ise daha çok kuzu etiyle yapılan eli böğründe yemeği geliyor.
Kaburga etinden yapılması ve malzemelerin yan yana konulması nedeniyle halk arasında eli böğründe olarak adlandırılan yemek, vatandaşların ramazanda vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.
İyi pişmesi ve kolay yenmesi için tercih nedeni olan kuzu etiyle yapılan eli böğründe, taş fırınlardan pişirilerek iftar sofralarında yerini alıyor.
Tercihe göre büyükbaş hayvan etiyle de yapılan yemek için özellikle iftar vaktine yakın saatlerde kasap ve fırınlarda yoğunluk oluşuyor.
Alınan siparişlerin iftara yetişmesi için yoğun mesai harcayan kasaplar, fırınlardaki süreci de takip ederek vatandaşlara yemekleri pişirilmiş olarak teslim ediyor.
- "Vatandaşlar eli böğründeyi beğenerek yiyor"
Kenette 25 yıldır kasaplık yapan Osman Gitmiş, AA muhabirine, eli böğründe lezzetli olduğu için vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.
Yemeğin taş fırında pişirildiğini ifade eden Gitmiş, "Hem lezzetli olması, hem de hazırlanması kolay olduğu için vatandaşlar eli böğründeyi beğenerek yiyor. Kuşbaşı eti, güveç veya tepsinin bir tarafına bırakıyoruz. Yan tarafına da domates, biber, arpacık soğan ve sarımsağı koyuyor ve üzerine de yağ bırakıyoruz. Tercihe göre baharat da katılıyor. Taş fırında pişirildikten sonra müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz." diye konuştu.
Eli böğründe ile iftar yapan Adil Çalışkan ise içerisinde et, domates ve biber bulunan pratik bir yemek olan el böğründeyi beğenerek yediklerini, Kahramanmaraş'a geleceklere de tavsiye ettiklerini söyledi.
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