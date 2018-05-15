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İftar ve sahur programları Kudüs'ten canlı yayınla Tivibu Ramazan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

Türk Telekom'un yeni nesil televizyon platformu Tivibu'nun ramazan ayına özel kanalı Tivibu Ramazan, üçüncü yılında da şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak - Kanalın yayınları, ramazan ayının son 10 günü Kudüs’ten canlı olarak ekrana gelecek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un yeni nesil televizyon platformu Tivibu'nun ramazan ayına özel kanalı Tivibu Ramazan, üçüncü yılında da şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Kanalın yayınları, ramazan ayının son 10 günü Kudüs’ten canlı olarak ekrana gelecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu’nun, içeriği tümüyle ramazan ayına özel olarak hazırlanan Tivibu Ramazan özel kanalı üçüncü kez izleyicilerle buluşacak.

15 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak olan Tivibu Ramazan kanalı, işaret dili desteğiyle uydu üzerinden tüm Türkiye’de herkese açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ramazan boyunca her gün iftar ve sahur programlarının yer alacağı Tivibu Ramazan’da ilahiyatçı yazar Dr. Erkan Aydın’ın “Erkan Aydın’la İftar Vakti” programı geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da izleyicilerle buluşacak. Konukların ağırlanacağı programda, sorular cevaplanacak, ilahiler okunacak.

Programı takip eden izleyiciler ayrıca Kudüs’e gitme imkanı da yakalayacak. Erkan Aydın’ın programda soracağı sorulara kişisel Instagram hesapları üzerinden doğru yanıt veren 5 izleyici, Kudüs seyahati kazanacak. Son 10 gün iftar ve sahur programı canlı olarak Kudüs’ten yayınlanacak.

- Ramazana özel zengin içerik

Mekke ve Medine özel görüntüleri, Kadir Gecesi Kudüs canlı yayını, sohbetler eşliğindeki iftar ve sahur programları, diziler, belgeseller ve ilahi klipleri de Tivibu Ramazan kanalında olacak. Ayrıca kanalın yayınları, ramazan ayının son 10 günü Kudüs’ten canlı olarak ekrana gelecek.

İslam’ın en kutsal mekanı Mescid-i Haram’ın hiç görülmediği biçimde bir belgesel yapımla izleyicilerle buluşacağı Tivibu Ramazan’da, Mescid-i Aksa’nın içinden yapılacak olan Kadir Gecesi özel yayını da ekranlara gelecek.

Şef Deniz Orhun da sağlıklı tarifleriyle ramazan ayı boyunca izleyicilerle buluşacak.

Tivibu’da ramazan ayına özel oluşturulan klasörde yer alan özel filmler ve diziler de tüm aboneler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Tivibu Ramazan kanalı Türksat 4A uydusu üzerinden, SD olarak "Frekans: 11793,500 MHz Polarizasyon: 2/3 Yatay Symbol Rate: 27500", HD olarak ise "Frekans: 12196,500 MHz Polarizasyon: 2/3- Yatay Symbol Rate: 9600" ayarlarıyla izlenebilecek.

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