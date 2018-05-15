"İftar ve sahurda" çok özellikli beslenmeye özen gösterilmeli

EDİRNE (AA) - Ramazan ayının sıcak günlere rastlaması dolayısıyla oruç tutanların iftar ve sahur menüleri konusunda daha dikkatli olmaları ve çok yönlü beslenmeye özen göstermeleri önerildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, yaptığı açıklamada, vücudun insanoğluna verilen en önemli emanetlerden biri olduğunu söyledi.

Vücut ve ruh sağlığını korumanın da bir ibadet olduğunu belirten Yorulmaz, "O halde yapılan ibadet sağlığımıza zarar vermemelidir. Oruç tutmada da esas prensip sağlığı korumak ve geliştirmek olmalıdır. Ramazan ayı bu yıl da senenin en uzun ve en sıcak günlerine rastlıyor. Bu durumda iftar ve sahur öğünlerinde yemek yenilebilecek ve su içilebilecek zamanımız olacak." diye konuştu.

Ramazan ayında, yeni beslenme düzenine bir kaç gün içerisinde uyum sağlamanın mümkün olacağını ifade eden Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Oruç ibadeti doğru ve sağlıklı bir beslenme ve yaşama biçimi ile sindirim sisteminin dinlenmesine, vücudun zararlı maddeleri dışarı atarak detoks yapması ile sağlığı koruyucu ve destekleyici bir rol oynar. Yetersiz beslenilmesi ve aşırı beslenme yada sağlık sorunu olanları bu sorunun ciddi hale gelmesine yol açabilmektedir. Oruç ibadeti sağlıklı Müslümanların yerine getirmeleri gereken bir ibadettir. İlaçlarını düzenli kullanan kişilerin ise hekimlerinin önerisi ile oruç tutmamaları sağlıkları açısından doğru olacaktır."