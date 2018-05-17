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"İftar yapamayan milyonlarca Müslüman var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın merkez teşkilatında görev yapan personelle iftar sofrasında buluştu - Erbaş: - "Eşi, dostu, akrabaları ve komşuları ile bir araya gelip iftar yapma tadını tatmaktan mahrum bırakılan milyonlarca Müslüman var. Başta Filistinli Kardeşlerimiz, ramazana girmeden bir gün önce zalim İsrail askerleri tarafından büyük bir katliama uğradılar. Cenabıhak mazlum kardeşlerimize yardım eylesin, dualarımız her zaman onlarla beraber olacak" - "En büyük silah duadır. Duamızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın merkez teşkilatında görev yapan personelle iftarda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş'ın katılımıyla Başkanlık'ta düzenlenen iftara merkez teşkilatında görev yapan personel ve aileleri katıldı.

Erbaş, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, personeline hitaben, "On bir ayın sultanı ramazan ayının ikinci gününde davetimize icabet ederek, iftar sofrasını bizimle paylaştığınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum, Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Herkese muhabbet, birlik ve beraberlik içerisinde nice iftarlar yapmanın nasip olmasını dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Eşi, dostu, akrabaları ve komşuları ile bir araya gelip iftar yapma tadını tatmaktan mahrum bırakılan milyonlarca Müslüman var. Başta Filistinli Kardeşlerimiz, ramazana girmeden bir gün önce zalim İsrail askerleri tarafından büyük bir katliama uğradılar. Cenabıhak mazlum kardeşlerimize yardım eylesin, dualarımız her zaman onlarla beraber olacak.

En büyük silah duadır. Duamızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Bangladeş'te 1 milyon Arakanlı kardeşimizin küçücük bir çadırda ancak oturabilecekleri kadar bir yerleri var, yatabilecekleri bir yerleri yok. Böyle bir sıkıntı içerisindeler. Doğu Türkistan'dan gelip ülkemizde yaşayan kardeşlerimizin ailesinden haberleri yok, nasıl yaşıyorlar, nerede hangi hapishanede haberleri yok. Büyük işkenceler içerisindeler. Dolayısıyla bizim bütün mazlumlar için özellikle iftar saatinde dua etmemizin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için bunları sizlerle paylaştım."

Başkan Erbaş, Diyanet olarak bu yıl ki ramazan temasında "İsraf Olmasın" başlığının seçildiğine işaret ederek, israftan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de "Eğer şükrederseniz nimetleri arttırırım." diye buyurduğunu hatırlatan Erbaş, hocalık vasfının büyük bir nimet olduğunu, bunun şükrünün de vazifeyi iyi yapmaktan geçtiğini kaydetti.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş iftar yemeği

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