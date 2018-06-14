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İftar yemeğinden sonra 20 kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 16:07 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde belediye tarafından 2 bin kişiye verilen iftar yemeği sonrasında 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

İftar yemeğinden sonra 20 kişi zehirlendi

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde belediye tarafından 2 bin kişiye verilen iftar yemeği sonrasında 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Ulus Belediyesi zehirlenmenin yemekten kaynaklı olmadığını bildirdi.
Ulus Belediyesi tarafından dün akşam Kaldırım Mahallesi'nde iftar yemeği verildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinin ardından 20 kişi rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ulus Belediyesi, olayla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Belediyemizce 2 bin kişiye düzenlenen Kaldırım Mahallesi iftar programından sonra zehirlenme vakalarının asılsız olduğu, bu söylemlerin belediyemizi karalama ve yıpratmak adına söylendiği anlaşılmıştır. İlçe devlet hastanemize muayene için başvuran sayısı 20 kişiyi geçmemekte olup, yapılan tahliller sonucunda vakaların yemekten olmadığı tespit edilmiştir."

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