İftara ne kadar kaldı? İftar vakti saat kaçta? İşte il il Ramazan İmsakiyesi 2018

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Bulunduğunuz ilde sahur, iftar ve imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Mynet Ramazan sayfasındaki 2018 Ramazan İmsakiyesi çizelgesinden öğrenebilirsiniz. Sayfanın sağ tarafından bulunan menüden bulunduğunuz ili seçebilirsiniz.

İftara ne kadar kaldı, gün içerisinde en çok merak edilenlerin başında geliyor. Onbir ayın sultanı Ramazan ayının 6. gününe girdik. Dün gece kalkılan sahur ile Ramazan'ın altıncı orucu için niyetler edildi. İftar hazırlıkları yapanlar, akşam ezanı vakti ile açılacak oruc için iftar vakti saat kaçta öğrenmek isteniyor. Sabır ayı olan Ramazan ayında uzun süren oruç vaktinde iftara ne kaldı öğrenmek için haberimizdeki imsakiye bağlantısını kullanabilirsiniz. İşte il il 2018 Ramazan imsakiyesi

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler: "Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."

Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."

Başka bir iftar duası daha... AIIah’ım sen razı oI diye oruç tuttum.Şimdi de orucumu açıyorum, nimetIere kavuşuyorum. Senin rızan için oruç tutmuş ama yiyecek ekmeği oImayanIar için senden yardım istiyorum AIIah’ım. Annemi, babamı ve bütün müsIüman kardeşIerimi sadece oruçIuIarın gireceği kapıdan cennetine kabuI et AIIah’ım. Oradaki güzeI nimetIere, onIarIa beraber kavuşmayı nasip et AIIah’ım.

Ramazan aylarında klasik hale gelmiş, bir zamanlar TRT 1'de iftar vakti okunan dua...

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.