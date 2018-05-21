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İftara ne kadar kaldı? İftar vakti saat kaçta? İşte il il Ramazan İmsakiyesi 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 09:23 | Son Güncelleme

Onbir ayın sultanı Ramazan'ın altıncı gününde iftara ne kadar kaldı merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayının 6. gününe kavuştuk. Akşam ezanı vakti ile açılacak olan oruç için iftar hazırlıkları yapanlar, iftar vakti saat kaçta öğrenmek istiyorlar. Dua, ibadet ve tefekkür ayı olan Ramazan'ın 6. günü için hazırlıklar başladı. 2018 Ramazan imsakiyesi ile iftara ne kadar kaldı öğrenebilirsiniz. İşte il il 2018 Ramazan imsakiyesi

İftara ne kadar kaldı? İftar vakti saat kaçta? İşte il il Ramazan İmsakiyesi 2018

İftara ne kadar kaldı, gün içerisinde en çok merak edilenlerin başında geliyor. Onbir ayın sultanı Ramazan ayının 6. gününe girdik. Dün gece kalkılan sahur ile Ramazan'ın altıncı orucu için niyetler edildi. İftar hazırlıkları yapanlar, akşam ezanı vakti ile açılacak oruc için iftar vakti saat kaçta öğrenmek isteniyor. Sabır ayı olan Ramazan ayında uzun süren oruç vaktinde iftara ne kaldı öğrenmek için haberimizdeki imsakiye bağlantısını kullanabilirsiniz. İşte il il 2018 Ramazan imsakiyesi

İFTARA NE KADAR KALDI?

Bulunduğunuz ilde sahur, iftar ve imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Mynet Ramazan sayfasındaki 2018 Ramazan İmsakiyesi çizelgesinden öğrenebilirsiniz. Sayfanın sağ tarafından bulunan menüden bulunduğunuz ili seçebilirsiniz.

ramazan-imsakiyesi

İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler: "Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."

Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."

Başka bir iftar duası daha... AIIah’ım sen razı oI diye oruç tuttum.Şimdi de orucumu açıyorum, nimetIere kavuşuyorum. Senin rızan için oruç tutmuş ama yiyecek ekmeği oImayanIar için senden yardım istiyorum AIIah’ım. Annemi, babamı ve bütün müsIüman kardeşIerimi sadece oruçIuIarın gireceği kapıdan cennetine kabuI et AIIah’ım. Oradaki güzeI nimetIere, onIarIa beraber kavuşmayı nasip et AIIah’ım.

Ramazan aylarında klasik hale gelmiş, bir zamanlar TRT 1'de iftar vakti okunan dua...

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.


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