İftara ne kadar kaldı? İl il iftar vakti çizelgesi ve 2018 Ramazan imsakiyesi!

Mübarek Ramazan ayı başladı ve ilk iftar dün açıldı. Geriye kaldı 29 oruçlu gün. Yılın en uzun günlerine denk gelen Ramazan ayı sıcaklıkların da artması ile oruç tutanları zorluyor. Gün içinde insanlar iftara ne kaldı diye merak edebiliyorlar. Siz de bugün iftara ne kadar kaldı merak ediyorsanız haberimizden erişebileceğiniz 2018 Ramazan İmsakiyesi ile iftar ne kaldı yani bulunduğunuz ilde akşam ezanı kaçta okunacak öğrenebilirsiniz.

2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Bulunduğunuz ilde sahur, iftar ve imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Mynet Ramazan sayfasındaki 2018 Ramazan İmsakiyesi çizelgesinden öğrenebilirsiniz. Sayfanın sağ tarafından bulunan menüden bulunduğunuz ili seçebilirsiniz.

İFTAR DUASI

"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkike eftertu"

(Allahım! Senin Rızan İçin Oruç Tuttum Sana Güvendim, Senin Rızkın ile Orucumu Açtım.)

” Hamd Olsun Verdiğin Nimetlere, Sağlık ve Afiyet ile. Allahım beni, Anamı, Babamı ve Bütün Mü'minleri Bağışla (Amin)”