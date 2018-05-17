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İftara ne kadar kaldı? İl il iftar vakti çizelgesi ve 2018 Ramazan imsakiyesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 10:32 | Son Güncelleme

Yılın en uzun günlerine denk gelen Ramazan ayında oruç tutanların iftara ne kadar kaldı merak ediyorlar. 2018 Ramazan imsakiyesi ile bulunduğunuz ilde iftara ne kadar kaldı öğrenebilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin bütün illeri için iftar vakti çizelgesi...

İftara ne kadar kaldı? İl il iftar vakti çizelgesi ve 2018 Ramazan imsakiyesi!

Mübarek Ramazan ayı başladı ve ilk iftar dün açıldı. Geriye kaldı 29 oruçlu gün. Yılın en uzun günlerine denk gelen Ramazan ayı sıcaklıkların da artması ile oruç tutanları zorluyor. Gün içinde insanlar iftara ne kaldı diye merak edebiliyorlar. Siz de bugün iftara ne kadar kaldı merak ediyorsanız haberimizden erişebileceğiniz 2018 Ramazan İmsakiyesi ile iftar ne kaldı yani bulunduğunuz ilde akşam ezanı kaçta okunacak öğrenebilirsiniz.

2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Bulunduğunuz ilde sahur, iftar ve imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Mynet Ramazan sayfasındaki 2018 Ramazan İmsakiyesi çizelgesinden öğrenebilirsiniz. Sayfanın sağ tarafından bulunan menüden bulunduğunuz ili seçebilirsiniz.

mynet 2018 ramazan imsakiyesi

İFTAR DUASI

"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkike eftertu"

(Allahım! Senin Rızan İçin Oruç Tuttum Sana Güvendim, Senin Rızkın ile Orucumu Açtım.)

” Hamd Olsun Verdiğin Nimetlere, Sağlık ve Afiyet ile. Allahım beni, Anamı, Babamı ve Bütün Mü'minleri Bağışla (Amin)”

ORUÇ ESNASINDA HALSİZLİK NASIL GİDERİLİR?

Doğal tuzlar ile evde yapılan ayran, oruç halsizliğini alıp götürüyormuş. Karatay bu hususta "Tuz mağaralarından elde edilmiş doğal kaya tuzu 84 minerali ile halsizlik sorununun önüne geçer" açıklamasında bulundu.

SAHURDA YENEBİLECEK TOK TUTAN YİYECEKLER?

Sahurda tok tutan yiyeceklerin en başında yumurta yer alıyor. Uzmanlara göre haşlanmış yumurta veya zeytinyağında pişirilmiş yumurta, zeytin ve ceviz içi ile beraber yenerek oruç esnasında sizi yeteri kadar oruç tutabilir. Ayrıca yine uzmanlara göre, pidedeki lif ve buğday irmiği nedeniyle aşırıya kaçılmadan yenebilecek Ramazan pidesi, sizi tok tutabilir.

Sahurda tok tutabilecek konusu hakkında açıklamada bulunan Canan Karatay, sahurda yenmesi ve yenmemesi gereken besinler hakkında şöyle diyor; "Bir Türk kahvesi fincanı taze sıkılmış meyve suyu, karbonhidrat ve günlük C vitamini kaynağı olarak yeterli olacaktır. Fazlasına gerek yoktur. Ayrıca tatlı, bal, reçel gibi yüksek glisemik indeksli karbonhidratlar yenmemelidir. Susamaya neden olurlar."

SAHURDA HANGİ YİYECEKLER YENİRSE SUSATMAZ?

Sahurda yiyebileceğiniz bazı yiyecekler tok tutmakla beraber sizi ilerleyen saatlerde ekstra susamanıza neden olmayacak. Sahurda susatmayacak yiyeceklerin başında çiğ olarak yenebilen sebzeler geliyor. Semizotu, roka gibi yeşillikler ilerleyen saatlerde, oruç esnasında sustmayacaktır. Tatlı, bal, reçel gibi yüksek glisemik indeksli karbonhidratlar yenmemelidir. Susamaya neden olurlar.

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