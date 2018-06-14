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İftarda karlı pekmez yiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

BErzurum'un Oltu ilçesinde geleneksel hale gelen "Karlı pekmez" halkın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA) BErzurum'un Oltu ilçesinde geleneksel hale gelen "Karlı pekmez" halkın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yüksek rakımlardan getirilerek tabaklara doldurulan karın üzerine dökülen pekmezler tatlı niyetine tüketiliyor. Kar ve pekmezin vücuttaki harareti aldığı söyleyen yöre halkından Yakup Öztürk, "Kar ve pekmek muhteşem bir ikili oluşturuyor" dedi. Ramazan ayının vazgeçilmez kalı pekmezini Şeker Bayramında gelen misafirlerede ikram edileceğini vurgulayan Öztürk, "Başaklı köyü yaylasından topladığımız karı eve götürüp üzerine dut pekmezi döküp yiyoruz. Tadı muhteşem. Gelen misafirlerede ikrem ediyoruz ve çok beğeniyorlar" diye konuştu.

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