İftarı saatini camilerde bekliyorlar

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da bazı vatandaşlar, iftar saatini, dışarıya göre nispeten daha serin olan camilerde dinlenerek bekliyor.
Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı kentte birçok vatandaş, öğle namazının ardından parklarda ve klimalı camilerde dinlenmeyi tercih ediyor.
Bazı vatandaşlar da tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Hasan Paşa Camisi'nin bahçesindeki su kanalına ayaklarını sokarak serinlemeye çalışıyor.
Balıklıgöl'de dinlenen vatandaşlardan Ahmet Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa' da sıcak hava nedeniyle oruç tutmanın zor olduğunu belirterek, "Ayaklarımızı suya koyarak sıcaklığa dayanmaya çalışıyoruz. Çok şükür orucumuzu tutuyoruz. Allah hepimize yardım etsin." dedi.
Selahattin Göçebe de sıcaklık nedeniyle Balıklıkgöl yerleşkesindeki parklarda serinlemeye çalıştığını söyledi.
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