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İftarın yaklaştığını davul sesinden anlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

Batı Trakya'daki köylerde halk, iftarın yaklaştığını gönüllü gençlerin çaldığı davullardan anlıyor - Gümülcine ve İskeçe'de iftar saati, Türk mahallelerinde atılan fişeklerle duyuruluyor - Türk azınlık, seçilmiş müftülüklerin yanı sıra azınlık dernekleri ve köy heyetlerince düzenlenen dini etkinlik ve iftarlarda buluşma imkanı buluyor

İSKEÇE (AA) - Batı Trakya’daki Türk azınlık, iftarın yaklaştığını gönüllü gençlerin çaldığı davullardan anlıyor.

Gümülcine ve İskece'deki köylerde yaşayan halk, ramazan süresince başta seçilmiş müftülükler olmak üzere azınlık dernekleri ve köy heyetlerince gerçekleştirilen dini etkinlik ve geniş katılımlı iftarlarda buluşarak bölgede ramazan ile bütünleşen gelenekleri devam ettiriyor.

Ramazan gelmeden ev ve camilerin temizlenip kireçle boyandığı Gümülcine ve İskeçe'de iftar saati, Türk mahallelerinde atılan fişeklerle duyuruluyor. Gönüllü gençlerin iftar öncesi çaldığı davulların sesi de iftar saatinin yaklaştığını haber veriyor.

İftar için köylerde kurulan geniş katılımlı sofralarda yöresel Türk yemekleri tercih ediliyor. “Hoca Gezeği” ramazanda en çok tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Ramazan boyunca köyün imamı ve müezzinine verilen iftar ve sahur yemeği “Gezek”, köy evlerinde sırayla hazırlanıp cami ya da mescide gönderiliyor.

- Büyük Türk köylerinde toplu iftar

Bölgedeki en büyük Türk köylerinden İskeçe'ye bağlı Dolaphan’da (Sminthi) köy halkının dün akşam cami avlusunda düzenlediği toplu iftar, dağlık kesimde yaşayan soydaşların bir araya gelmesine vesile oldu.

İskeçe seçilmiş müftülüğünün öncülüğünde ve Mustafçova (Miki) Belediyesinin desteğiyle gerçekleşen iftara, Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu İbrahim Işık, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, İskeçe SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği Başkanı Nurettin Kıyıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müftü Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada ramazanda müftülüğün katkılarıyla büyük Türk köylerinde düzenlenen geleneksel toplu iftarlara büyük ilgi bulunduğuna işaret ederek farklı yörelerden insanların bir sofra etrafında buluşarak kaynaşmasının çok güzel olduğunu belirtti.

Bu yıl Dolaphan’daki iftar programına beklenenin üzerinde katılım olduğunu dile getiren Mete, “Toplu olarak yapılan iftarların büyük faydası var. İnsanlarımız kaynaşıyor, geleneklerimizin güzelliğini yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza da belediye olarak birçok köyde vatandaşların da katkısıyla iftar programları düzenlediğini anlatarak "Bu sofralar, dayanışma duygusunu ve birlikte bir şeyler yapma ruhunu ayakta tutuyor. Bu şekilde geleneklerimizin de canlı tutulması sağlanıyor.” diye konuştu.

SYRİZA milletvekili Zeybek de toplu iftar sofralarının manevi açıdan önemine işaret ederek “Ramazanın Batı Trakya’da başka bir anlamı var.” dedi.

Zeybek, Batı Trakya’da, özellikle köylerdeki toplu iftar sofralarının, toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlamanın yanı sıra geleneklerin de yaşatılmasına vesile olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BATI TRAKYA ramazan etkinlikleri

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