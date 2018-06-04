İftarın yaklaştığını davul sesinden anlıyorlar

İSKEÇE (AA) - Batı Trakya’daki Türk azınlık, iftarın yaklaştığını gönüllü gençlerin çaldığı davullardan anlıyor.

Gümülcine ve İskece'deki köylerde yaşayan halk, ramazan süresince başta seçilmiş müftülükler olmak üzere azınlık dernekleri ve köy heyetlerince gerçekleştirilen dini etkinlik ve geniş katılımlı iftarlarda buluşarak bölgede ramazan ile bütünleşen gelenekleri devam ettiriyor.

Ramazan gelmeden ev ve camilerin temizlenip kireçle boyandığı Gümülcine ve İskeçe'de iftar saati, Türk mahallelerinde atılan fişeklerle duyuruluyor. Gönüllü gençlerin iftar öncesi çaldığı davulların sesi de iftar saatinin yaklaştığını haber veriyor.

İftar için köylerde kurulan geniş katılımlı sofralarda yöresel Türk yemekleri tercih ediliyor. “Hoca Gezeği” ramazanda en çok tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Ramazan boyunca köyün imamı ve müezzinine verilen iftar ve sahur yemeği “Gezek”, köy evlerinde sırayla hazırlanıp cami ya da mescide gönderiliyor.

- Büyük Türk köylerinde toplu iftar

Bölgedeki en büyük Türk köylerinden İskeçe'ye bağlı Dolaphan’da (Sminthi) köy halkının dün akşam cami avlusunda düzenlediği toplu iftar, dağlık kesimde yaşayan soydaşların bir araya gelmesine vesile oldu.