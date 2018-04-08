HABER

İGA çevresini "Kalkınma Akademisi" ile kalkındıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) iş birliği ile "Kalkınma İçin Harekete Geç!" sloganıyla yaşları 18 ila 30 arasında değişen 19 gençle, İGA’ya komşu mahallelerde yaşayan bin çiftçi ve mahalleliye iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimi verecek - İGA Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Samsunlu: - "Finansal okuryazarlık ve iletişim konularında bölge halkının farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, 1 Ocak 2016'da kurduğu "Sosyal Yatırım Programı"nın bir alt projesi olan "İGA Kalkınma Akademisi"ni hayata geçirdi.

İGA açıklamasına göre, şirket, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) iş birliği ile "Kalkınma İçin Harekete Geç!" sloganıyla yaşları 18 ila 30 arasında değişen 19 gençle, İGA’ya komşu mahallelerde yaşayan bin çiftçi ve mahalleliye iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimi verecek.

Tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı, 1 Ocak 2016'da kurduğu "Sosyal Yatırım Programı"nın bir alt projesi olan "İGA Kalkınma Akademisi"ni hayata geçirdi.

Proje ile birlikte "Kalkınma İçin Harekete Geç!" sloganı kapsamında kırsalda yaşayan gençlerin ve çiftçilerin, kapasitelerini güçlendirmeleri ve geçim kaynaklarından elde ettikleri gelirleri artırmaları hedefleniyor.

KSSD ile ortaklaşa kurulan akademide, yaşları 18 ila 30 arasında değişen, lise ve üniversite mezunu 19 genç, "Etkileşimden Etkili İletişime" ve "Finansal Okuryazarlık" eğitimlerini tamamlayarak, eğiticinin eğitimi sertifikası almaya hak kazandı.

Eğitim alan gençlere sertifikaları, İGA Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Prof. Dr. Kerem Alkin ve Yazar Aret Vartanyan tarafından verildi. Gençlere, projede kullanılmak üzere birer tablet de armağan edildi.

- "Bölge halkının projelere aktif katılımını sağladık"

Sertifika töreninde bir konuşma yapan Kadri Samsunlu, sorumluluk alanlarının sadece proje sahası değil tüm çevresi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kurum olarak öncelik verdiğimiz programlardan biri 'Sosyal Yatırım Programı'dır. Bu program kapsamında ekibimiz, projemize komşu olan mahallelerin sosyo-ekonomik yapılarını araştırdı. Elde ettikleri sonuçlarla somut, pozitif etkiye sahip, etkin projeler tasarlayıp hayata geçirdi. Bu çerçevede, Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi’ne yardım ettik, Tayakadın’da okuma-yazma eğitimleri başlattık ve kadın kooperatifi kurduk. Bu program ile 2016-2018 tarihleri arasında 2 bin 500 kadın olmak üzere 6 bin kişiye ulaştık. Program çerçevesinde ihtiyaca yönelik sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdik. Hem bölge halkının projelere aktif katılımını sağladık hem de yaygınlaştırdık.

Şimdi ise KSSD gönüllülerinden oluşan mentörler eşliğinde eğiticinin eğitimi verdiğimiz 19 gencimiz ile bin çiftçi ve mahalle sakinine ulaşarak finansal okuryazarlık ve iletişim konularında bölge halkının farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin katılımı ile kısa vadede finansal konulardaki farkındalığın yaratılması ve uzun vadede ise nitelikli istihdam ve girişimciliğin artırılması amacıyla Mart 2018 tarihinde İGA Kalkınma Akademisi’ni kurduk."

Samsunlu, eğitim alan gençlerin, finansal okuryazarlık ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere KSSD tarafından mayıs ayında düzenlenecek sosyal girişimcilik, iş planlama, iş yönetimi, iletişim becerileri, inovasyon ve istihdam konuları kapsayacak yaz okullarına davet edileceklerini belirterek, ileri aşamada ise bu eğitimlerden sonra gençlerin KOSGEB girişimcilik desteklerine ve İGA yerel istihdam çalışmalarına yönlendirileceğini açıkladı.

Kanlı cuma! Acı haber geldiKanlı cuma! Acı haber geldi
Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralıHakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı
Flaş gelişme! Cudi ve Gabar'a giriliyorFlaş gelişme! Cudi ve Gabar'a giriliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İGA İGA Kalkınma Akademisi Kadri Samsunlu KSSD

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Osmanlı arşivinden çıktı! Katil fotoğraflarında çarpıcı ayrıntı

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! Belediye Başkanı'ndan açıklama...

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Devir sınırına geldik!

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.