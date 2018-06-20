İGAM'dan Dünya Mülteciler Günü etkinliği

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB’nin Türkiye’deki mültecilere desteğinin sürdüğünü ve bunun devam edeceğini söyledi. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla "Genç Mültecilerin Sosyal Uyumları için Sanat" adıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli mülteciye açık bir şekilde ev sahipliği yaptığını vurguladı. Berger, "Türkiye’de yürürlükte olan program, sağlık, eğitim, bu akşamki gibi kültürel programların olduğu sosyal entegrasyona destek sağlıyor ve aynı zamanda daha iyi bir yaşam için umut vermeye çalışıyor." dedi. Eğitimin verilen desteğin en önemli boyutlarından biri olduğunu ifade eden Büyükelçi Berger, kayıp kuşaklara ve umutsuz çocuklara izin vermemeleri gerektiğini belirtti. "AB'nin, Türkiye’ye ve Türkiye’deki mültecilere desteği sürüyor ve bunun devam edeceğini belirtmek istiyorum. Biz desteğin sürmesi kararına vardık." diyen Christian Berger, paranın mültecilerin yararına en iyi şekilde kullanımı için Türk yetkililer ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüştüklerini aktardı.

- İGAM Başkanı Çorabatır İGAM Başkanı Metin Çorabatır da mülteci ve sığınma alanında insanlık tarihi kadar eski olan değerlerin, ilkelerin ve uluslararası hukuk kuralarının bugün her zamankinden daha fazla tehdit altında olduğunu söyledi. Çorabatır, "Dünyanın her yerinde sınırlarda duvarlar örülüyor. Çocuklar ailelerinden ayrılıyor, teknelerin güvenli limanlara girişleri engelleniyor. 4 milyon mülteciye cömertçe yedi yıldır ev sahipliği yapan ülkemizde de maalesef özellikle seçimlere az bir zaman kala mülteci karşıtı söylemlerin hızla yayıldığına şahit oluyoruz. Sosyal medyada maalesef ırkçı nefret söylemlerinin dozu artıyor." ifadelerini kullandı. Çorabatır, söz konusu istenmeyen eğilimlere karşı insan haklarını, insani değerleri, mülteci haklarını savunan herkesin kenetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Paolo Artini ise etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, İGAM ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Artini, BMMYK'nın zorla yerinden edilenlere ilişkin küresel eğilimler yıllık raporunun dün yayınlandığını anımsatarak, "Ülkelerini ve evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin sayısı 25,5 milyona ulaştı ve bu kişilerin çoğunluğu sadece Suriye, Somali, Myanmar, Güney Sudan ve Afganistan’dan." dedi. Paolo Artini, Türkiye’nin 3,6 milyon Suriyeli ve 360 bin diğer uyruklu mülteci ve sığınmacı ile dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirterek, "BMMYK adına mültecilerin sosyal hayata dahil edilmesine destek veren donörlere, devlet görevlilerine, insani yardım çalışanlarına ve STK’lara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. - "Ben mülteci olarak doğmadım" Ravdanur Derneği Başkanı Ravda Nur Cuma da kendisinin ailesiyle 7 yıl önce ülkesindeki iç savaş dolayısıyla yerinden olduğunu belirterek, "Ben mülteci olarak doğmadım ve ülkemdeki bu savaş benim suçum değil. Korku ile Türkiye'deki gizemli çadır kampına yürüdüm." dedi. Bir mültecinin yapabileceklerinin bir sınırı olmadığını dile getiren Cuma, "Her mülteci, diğer insanlar gibi haysiyetli ve huzurlu yaşama hakkına, hizmetlere ulaşım hakkına, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım hakkına sahiptir. Hepimizin, mültecilerin, ev sahibi ülkelerin, sivil toplumun, hükümetlerin el ele vermesi ve barışın sağlanması için birlikte çalışması gerekmektedir." diye konuştu.