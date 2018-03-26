IGC Başkanı Karahan’dan siber saldırılara tepki

Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) Başkanı Şevket Karahan son günlerde yerel internet sitelerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırılara ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
IGC Başkanı Karahan konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Isparta’daki gazetelerin internet sitelerine ve diğer internet haber sitelerine son günlerde yapılan siber saldırıları esefle kınıyoruz. Bu tür çirkinlikler, halkın haber alma özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Gazetecilik mesleğini onurlu bir duruşla sergileyen Isparta’daki basın mensupları kamuoyunun takdirini her zaman almaktadır. Meslektaşlarımızın ekmeğine, kamuoyunun bilgi edinme hakkında yönelik bu saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır” ifadelerini kullandı.
Başkan Karahan, bu tür saldırılara karşı gereken hassasiyetin gösterileceğini ve her yönden takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.
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