HABER

İGDAŞ Online İşlem Merkezi yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

İGDAŞ Online İşlem Merkezi yenilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'ın yenilenen Online İşlem Merkezi'nde (OİM) bağlantı sözleşmesi, sözleşme fesih, fesih sonrası borç-iade takibi ve borç ödeme gibi işlemler yapılabiliyor.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, arayüzü yenilenen Online İşlem Merkezi'ne (www.oim.igdas.com.tr) yeni özellikler eklendi.

OİM üzerinden bağlantı ve kullanım sözleşmesi, fesih işlemleri, fesih sonrası iade bilgilerini takibin aralarında bulunduğu birçok İGDAŞ hizmeti, dijital ortama taşındı.

E-devlet şifresi, mobil ve e-imza kullanılarak girilebilen OİM'de üye olmadan işlem yapılabiliyor. Sistemden e-devlet platformuyla anlaşmalı bankaların internet şubesi şifresiyle yararlanılabiliyor.

İGDAŞ OİM'in hizmetleri arasında bağlantı sözleşmesi, kullanım sözleşmesi, randevu alma-değiştirme-iptal etme, fesih yapma, hatalı fesihlerde işlemden vazgeçme, fesih işlemi sonrası borç-iade bilgilerini takip, çıkacak faturayı görme, fatura tahakkuk, borç sorgulama, borç ödeme ve e-posta fatura üyeliği işlemleri gerçekleştiriliyor.

PARTNERÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileriÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileri
Denizli'nin termal yatırımı, 'yaşlı nüfus' ile büyüyecekDenizli'nin termal yatırımı, 'yaşlı nüfus' ile büyüyecek
Alman vatandaşı, iş verdiği Türk tarafından dolandırıldığını iddia ettiAlman vatandaşı, iş verdiği Türk tarafından dolandırıldığını iddia etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
igdaş online işlem merkezi

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

Hagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

Felaketin ardından Rize için yeni 'şiddetli yağış' uyarısı

Felaketin ardından Rize için yeni 'şiddetli yağış' uyarısı

Gri listedeki terörist öldürüldü

Gri listedeki terörist öldürüldü

Yeni kimlik kartını görünce inanamadı!

Yeni kimlik kartını görünce inanamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.