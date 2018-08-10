İGDAŞ Online İşlem Merkezi yenilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'ın yenilenen Online İşlem Merkezi'nde (OİM) bağlantı sözleşmesi, sözleşme fesih, fesih sonrası borç-iade takibi ve borç ödeme gibi işlemler yapılabiliyor.
İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, arayüzü yenilenen Online İşlem Merkezi'ne (www.oim.igdas.com.tr) yeni özellikler eklendi.
OİM üzerinden bağlantı ve kullanım sözleşmesi, fesih işlemleri, fesih sonrası iade bilgilerini takibin aralarında bulunduğu birçok İGDAŞ hizmeti, dijital ortama taşındı.
E-devlet şifresi, mobil ve e-imza kullanılarak girilebilen OİM'de üye olmadan işlem yapılabiliyor. Sistemden e-devlet platformuyla anlaşmalı bankaların internet şubesi şifresiyle yararlanılabiliyor.
İGDAŞ OİM'in hizmetleri arasında bağlantı sözleşmesi, kullanım sözleşmesi, randevu alma-değiştirme-iptal etme, fesih yapma, hatalı fesihlerde işlemden vazgeçme, fesih işlemi sonrası borç-iade bilgilerini takip, çıkacak faturayı görme, fatura tahakkuk, borç sorgulama, borç ödeme ve e-posta fatura üyeliği işlemleri gerçekleştiriliyor.
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