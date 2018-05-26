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İGDAŞ'TAN DOLANDIRICILIK UYARISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İGDAŞ, kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtarak bazı doğalgaz abonelerinden sahte evraklarla para isteyen kişilere yönelik uyarıda bulundu.

İstanbul DHA
İGDAŞ, kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtarak bazı doğalgaz abonelerinden sahte evraklarla para isteyen kişilere yönelik uyarıda bulundu.
İGDAŞ'tan yapılan açıklamada; İstanbul'un bazı ilçelerinde PTT'den geldiğini belirterek, abonelerden doğalgaz tesisatında sorun olduğu yönünde İGDAŞ adına düzenledikleri sahte evrakla, vatandaşlardan kargo-posta ücreti talep eden kişiler olduğu konusunda şikayetler alındığı belirtti. Açıklamanın devamında, şirketin söz konusu yöntemle posta ve evrak gönderimleri yapmadığını ve benzer yöntemle dolandıcılığa uğrayanların emniyete ihbarda bulunmaları istendi.

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