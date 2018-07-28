Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

İl Özel İdaresine ait TIR’a yüklenen kepçe ve ona öncülük eden kamyonet, Kadı Tepe bölgesine gitmek için bugün sabah saatlerinde yola çıktı. Araçlar, saat 09.30 sıralarında Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası Kadı Tepe bölgesine geldiğinde patlama meydana geldi.

Korhan Jandarma Karakolu’na 200 metre mesafede, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı, kamyonetin geçişi sırasında infilak etti. Patlamanın ardından teröristler, kamyonettekilere ateş açtı. Kamyonetteki işçilerden 2’si kaçarak yaylacıların çadırına sığındı. Kamyoneti arkadan takip eden TIR’ın şoförü Murtaza Polat da patlamayı görünce araçtan inerek bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ



Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Kamyonette seyahat ettiği belirtilen kepçe operatörü Nurettin Karadeniz’e ulaşılamazken, bölgede arama başlatıldı

OPERASYON BAŞLADI



Yayla yoluna giriş ve çıkışlar kapatılırken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

KEPÇE OPERATÖRÜ ÖLÜ BULUNDU



Aramalar sonucunda 15:00'da kepçe operatörü Nurettin Karadeniz'in cansız bedenine ulaşıldı. Bindiği kamyonetin yanında ölü bulunan evli 4 çocuk babası Nurettin Karadeniz'in (56) cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Karadeniz'i şehit eden PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için jandarmanın bölgedeki operasyonları sürüyor. (DHA)



