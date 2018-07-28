HABER

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:08 | Son Güncelleme

Iğdır'da yol yapım çalışması için Korhan Yaylası’na giden İl Özel İdaresi’ne ait TIR ve kamyonetin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcı infilak etti. Patlamanın ardından teröristlerin ateş açtığı işçilerden 2'si kaçarak canlarını kurtarırken, kepçe operatörünün ise cansız bedenine ulaşıldı.

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

İl Özel İdaresine ait TIR’a yüklenen kepçe ve ona öncülük eden kamyonet, Kadı Tepe bölgesine gitmek için bugün sabah saatlerinde yola çıktı. Araçlar, saat 09.30 sıralarında Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası Kadı Tepe bölgesine geldiğinde patlama meydana geldi.

Korhan Jandarma Karakolu’na 200 metre mesafede, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı, kamyonetin geçişi sırasında infilak etti. Patlamanın ardından teröristler, kamyonettekilere ateş açtı. Kamyonetteki işçilerden 2’si kaçarak yaylacıların çadırına sığındı. Kamyoneti arkadan takip eden TIR’ın şoförü Murtaza Polat da patlamayı görünce araçtan inerek bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Kamyonette seyahat ettiği belirtilen kepçe operatörü Nurettin Karadeniz’e ulaşılamazken, bölgede arama başlatıldı

OPERASYON BAŞLADI

Yayla yoluna giriş ve çıkışlar kapatılırken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

KEPÇE OPERATÖRÜ ÖLÜ BULUNDU

Aramalar sonucunda 15:00'da kepçe operatörü Nurettin Karadeniz'in cansız bedenine ulaşıldı. Bindiği kamyonetin yanında ölü bulunan evli 4 çocuk babası Nurettin Karadeniz'in (56) cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Karadeniz'i şehit eden PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için jandarmanın bölgedeki operasyonları sürüyor. (DHA)

IGDIR KEPCE OPERASTORU


PARTNERHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesiHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesi
Kazada ölen üniversiteli Zeynep, hafta sonu tatili için Sapanca'ya gelmişKazada ölen üniversiteli Zeynep, hafta sonu tatili için Sapanca'ya gelmiş
Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ığdır PKK işçi kepçe operatörü İl Özel İdaresi saldırı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!

Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!

115 yaşındaki Mehmet dede 3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

115 yaşındaki Mehmet dede 3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

CHP'li vekile yanıt: Cumhurbaşkanına soru soramazsınız

CHP'li vekile yanıt: Cumhurbaşkanına soru soramazsınız

Kuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadı

Kuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.