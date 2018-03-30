HABER

Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:12 | Son Güncelleme

Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Afganistan ve Pakistan uyruklu mültecilerin bulunduğu minibüsün kaza yapması sonucu 17 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Iğdır Tuzluca karayolu Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkiinde kontrolden çıkan 65 EP 701 plakalı minibüs orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan minibüsün içinde bulunan yaklaşık 50 mültecinin yardımına, diğer minibüste bulunan mülteciler müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma, Jandarma, Polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yanan minibüse hemen müdahale etti. Alev alan minibüste bulunan mültecilerin 17’si yanarak can verirken 38 mültecide yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

k4

"YOLA SAVRULDULAR"

112 sağlık ekiplerine gelen ihbar sonucu olay yerine geldiğinde trafik kazasıyla ve mülteci, göçmen trajedisiyle karşılaştıklarını belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olduğunu değerlendirdiğimiz göçmen taşıyan 2 arac trafik kazasına karıştı. Öndeki araç kontrolü kaybedip refüjdeki bariyerleri geçerek elektrik direğine çarptı ve elektrik kontağından alev aldı. Alev alan minibüs içindeki sürücü ile 3 mülteci hayatını kaybetti. Bu araçtan yola savrulan diğer mülteciler de yaralandı. Yola savrulan yaralıların bir kısmına arkadan gelen diğer araç çarptı. Kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini şu an hastanede tedavi gören 38 yaralı var. Bunların yaklaşık 8’ iameliyata alındı. Bütün doktorlarımız şu anda hastanedeler. Ağır yaralılar Erzurum, Kars ve Van'a sevk ediliyor” dedi.

k3

CUMHURİYET SAVCISI İNCELEME YAPTI

Iğdır-Kars karayolu kaza nedeniyle çift şeritli olarak trafiğe kapandı. Minibüsün olay yerinden kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılırken, Cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

k2

Kaçan Minibüs şoförü Mehmet Kayahan, Emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklamaRusya'dan dünyayı sarsan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ığdır Afganistan Pakistan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
gelin gelin burası afgan-pakistan-ırak- suriye velakin ne kadar terörist varsa gelip barındıkları bir liman nasılsa
İYİKİ SINIR GÜVENLİĞİMİZ VAR !!!!! YOKSA AFGANLI PAKİSTANLI HEPSİ ÜLKE DOLUŞACAKTI VALLA . !!!!!!!
Bir minibüste 50 kişi mi?
MEMLEKET İYİCE HERGELE MEYDANINA DÖNDÜ NEDİR BU REZİLLİK GİRİŞ İZNİ VERMEYİN
Memleket yolgeçen hanı, haberin başlangıcına bakarmısınız, kaçak yollardan ülkemize girmeye çalışan. Lan adamlar İstanbul a gelincemi girmiş sayılacak ben anlamadım.
Diğer Haberler
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

Küçük kızlara korkunç tuzak! ‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon

Küçük kızlara korkunç tuzak! ‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.