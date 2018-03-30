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Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 15:29 | Son Güncelleme

Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpıp alev alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

İran sınırından yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, aralarında kadınların da olduğu Afganistan, Pakistan ve İran uyrukluları taşıyan 65 EP 701 plakalı minibüsün, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı kavşağı mevkisindeki aydınlatma direğine çarpıp alev aldığı kazayla ilgili soruşma sürüyor.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarparak yanması yer alıyor.

Kayıtların devamında yangın sırasında meydana gelen parlamalar ile alev alan araçtakilerle hareket eden Mehmet K'nin (30) kullandığı 04 D 5636 plakalı diğer minibüsteki kaçak göçmenlerin araçtan inip yolda yürüdükleri görülüyor.

Bu arada, bazıları Kars, Erzurum ve Van'daki hastanelere sevk edilen yaralıların Iğdır Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

KAZA

Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı kavşağı mevkisinde gece saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan 65 EP 701 plakalı minibüs aydınlatma direğine çarpıp alev almıştı.

Tamamen yanan minibüsten yola fırlayan bazı kaçak göçmenlere arkadan gelen, kaçak göçmenleri taşıyan Mehmet K. yönetimindeki 04 D 5636 plakalı minibüs çarpmıştı. Kazada biri minibüs şoförü, 16'sı kaçak göçmen 17 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından bindiği taksiyle kaçmaya çalışan Mehmet K. ile onun kullandığı minibüsteki 13 kaçak göçmen ve taksi şoförü yakalanmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ığdır Kars Kaza İRAN Afganistan mülteci

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