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Iğdır Halk Oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 08:24 | Son Güncelleme

Okul Sporları Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan halk oyunları grup yarışması Iğdır’da yapıldı.İskender Iğdır Spor Salonunda ki yarışmaya, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda 13 İlden toplam 31 ekip katıldı.Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kasım Aydoğdu, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Halk oyunları grup yarışmalarının tertip edildiğini belirtti.

Iğdır Halk Oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

Okul Sporları Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan halk oyunları grup yarışması Iğdır’da yapıldı.
İskender Iğdır Spor Salonunda ki yarışmaya, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda 13 İlden toplam 31 ekip katıldı.
Iğdır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kasım Aydoğdu, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Halk oyunları grup yarışmalarının tertip edildiğini belirtti. Aydoğdu, “Düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda 13 ilden toplam 31 ekibin katıldığı yarışmaya Iğdır ev sahipliği yaparak en güzel şekilde ağırladı. Dereceye giren ekiplerin ödüllerini vererek uğurladık. Emek veren ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederim” dedi.
Yarışmaların düzenlemesiz dalda dereceye giren ekipler şu şekilde oluştu:
Gençler: 1. Diyarbakır Birlik Anadolu Lisesi, 2. Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 3. Erzurum Kazım Karabekir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Yıldızlar: 1. Erzurum Yahya Kemal Ortaokulu, 2. Van Erdem Beyazıt Ortaokulu, 3. Diyarbakır Fatih Ortaokulu
Yarışmaların düzenlemeli dalda dereceye giren ekipler ise şu şekilde oluştu:
Gençler: 1. Kars Alpaslan Anadolu Lisesi, 2. Artvin Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi, 3. Trabzon Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yıldızlar: 1. Van İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu, 2. Kars Ziya Gökalp Ortaokulu, 3. Ardahan Yalnız Çam Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu.

Iğdır Halk Oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

Iğdır Halk Oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

Iğdır Halk Oyunları yarışmasına ev sahipliği yaptı

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