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Iğdır iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Ramazan ayının devam ediyor ve bu uzun günlerde pek çok kişi oruç tutuyor. Tabii oruç tutanlar gün içinde iftara ne kadar kaldı kontrol ediyorlar ve orucun kaçta açılacağını kontrol ediyorlar. Çünkü illere göre iftar saati Ramazan ayının başlangıcından sonuna kadar değişmektedir. Peki bugün Iğdır ilinde iftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Iğdır iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Iğdır ilinde oruç tutanlar iftara ne kadar kaldı merak ediyorlar? Bu uzun ve sıcak günlerde günden güne de iftar saatinin değiştiği düşünülürse iftar vakti kaçta sorusunun cevabının sık sık aranması doğal bir durum. Peki Iğdır ilinde iftara ne kaldı, oruç kaçta açılacak yani ezan kaçta okunacak?

İFTARA NE KADAR KALDI?

Iğdır ile birlikte Türkiye'nin tüm illeri için iftar vaktini aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz 2018 Ramazan imsakiyesinden öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada sağ taraftan Iğdır ilini seçip Ramazan ayının tüm günleri için iftar saat kaçta görebilirsiniz.

ramazan-imsakiyesi

İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler: "Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."

Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."

Başka bir iftar duası daha... AIIah’ım sen razı oI diye oruç tuttum.Şimdi de orucumu açıyorum, nimetIere kavuşuyorum. Senin rızan için oruç tutmuş ama yiyecek ekmeği oImayanIar için senden yardım istiyorum AIIah’ım. Annemi, babamı ve bütün müsIüman kardeşIerimi sadece oruçIuIarın gireceği kapıdan cennetine kabuI et AIIah’ım. Oradaki güzeI nimetIere, onIarIa beraber kavuşmayı nasip et AIIah’ım.

Ramazan aylarında klasik hale gelmiş, bir zamanlar TRT 1'de iftar vakti okunan dua...

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.

ORUCA NE ZAMAN, NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

RAMAZAN AYI VE ORUCA DAİR HADİSLER

Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder. (Deylemi)

Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur. (Taberani)

Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. (Ebu Nuaym)

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