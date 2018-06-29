Iğdır Kayısı Festivali başladı

İlk kez düzenlenen Iğdır Kayısı Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Iğdır Belediye Başkanlığının organizasyonunda düzenlenen festivalde, belediye önünden başlayan yürüyüş festivalin yapılacağı valilik yolunda son buldu.

Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, açılışta yaptığı konuşmada, doğunun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'ın çok iyi şekilde tanıtılması gerektiğini ve bu festivalin de buna önemli katkı sunacağını söyledi.

Festivalde dünyaca meşhur Iğdır kayısısının ve kentte yetişen ürünlerin tanıtılacağına dikkati çeken Yikit, "Bugün başlayan festival, 1 Temmuzda sona erecek. Festivalde, dünya çapında meşhur bir sirk 3 gün boyunca gösteri yapacak. Müzik, halk oyunları, Anadolu Ateşi Grubu gösterisi de olacak. Bu vesileyle kentimizde yaşayan herkese ve konuklarımıza festivalin hayırlı olması diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından program, havai fişek, Kafkas dans ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Festivalin ilk günü, Azerbaycanlı ses sanatçısı Üzeyir Mehdizade ve Heme Heci'nin şarkılarıyla sona erdi.

Festival alanında vatandaşlara kayısı dağıtıldı.

Festival, 1 Temmuzda sona erecek.

