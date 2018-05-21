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Iğdır merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik 18 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı - Şüphelilerden birinin örgüt mensuplarıyla "oovoo" isimli program üzerinden görüştüklerini beyanı üzerine bu uygulamaya yönelik araştırma başlatıldı

Iğdır merkezli 18 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan binbaşı Y.Ö. ve yüzbaşı E.G'nin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklandı.

Biri emekli 9 astsubay ile 2 uzman çavuş ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden İ.A'nın örgüt mensuplarıyla "oovoo" isimli program üzerinden iletişim kurduklarını beyan etmesi üzerine ilgili program hakkında araştırma başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ığdır KKTC oovoo

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