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Iğdır merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:42 | Son Güncelleme

Örgütün sağlık yapılanmasında bulundukları belirtilen 5 doktor 1 veteriner hekim yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Iğdır merkezli düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sağlık yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu Iğdır'ın yanı sıra Ankara, Balıkesir, Malatya ve Antalya'daki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 doktor ve 1 veteriner hekim gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ığdır operasyon

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