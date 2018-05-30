Iğdır merkezli FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Iğdır merkezli düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sağlık yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu Iğdır'ın yanı sıra Ankara, Balıkesir, Malatya ve Antalya'daki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 doktor ve 1 veteriner hekim gözaltına alındı.
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!
Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum