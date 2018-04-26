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Iğdır Sanayi Sitesi'ndeki patlama için "afet" başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Tüplerin depolandığı alanda meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı patlamanın ardından yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı - Sanayi Sitesi Başkanı Taşkınsu: - "9 iş yeri ağır şekilde hasar alarak kullanılamaz hale geldi, ayrıca çevredeki 20 iş yeri ise hafif hasar gördü. Olayın afet kapsamına alınması için gerekli yerlere müracaatları yaptık"

Iğdır Sanayi Sitesi'nde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı patlamada, 9'u ağır hasarlı 29 iş yerinde hasar oluştuğu belirlenirken, esnaf, olayın afet kapsamına alınmasını istiyor.

Kent merkezindeki Iğdır Sanayi Sitesi'nde tüplerin depolandığı alanda bir süre önce yaşanan patlamanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yanı sıra itfaiye görevlileri ve polisler ile site yetkililerinin olay yerinde yürüttüğü hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Bu tespitler sonucu patlamada, tüp depolanan iş yerinin de aralarında bulunduğu 9 iş yerinin ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldiği, 20 iş yerinin de hafif hasar gördüğü belirlendi.

Olayda, tüp yüklü bir kamyonun da yer aldığı 8 aracın ise hasar gördüğü saptandı.

Sanayi Sitesi Başkanı Atakan Taşkınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın şiddetine işaret ederek, "Aniden büyük bir patlamayla ortalık deyim yerindeyse cehenneme döndü. Bir can pazarı başladı burada, ardından bir patlama daha oldu. Patlamalar arka arkaya gelmeye başladı. 10'a yakın büyük patlamalarla sanayi sitemiz sallandı." dedi.

Patlamanın olduğu bloktaki tüm iş yerlerinin hasar aldığını belirten Taşkınsu, şunları aktardı:

"9 iş yeri ağır şekilde hasar alarak kullanılamaz hale geldi, ayrıca çevredeki 20 iş yeri ise hafif hasar gördü. Olayın afet kapsamına alınması için gerekli yerlere müracaatları yaptık. Olay afet kapsamına alınırsa buradaki vatandaşlar da rahatlar çünkü iş yeri sahipleri, sanayicilerimiz, el emeği alın teriyle çalışan insanlar. Maddi durumları da yerinde olmadığı için olayın afet kapsamına alınıp bu enkazın buradan kaldırılıp inşaatının başlamasını istiyoruz."

- Olay

Iğdır Sanayi Sitesi'nde 20 Nisan Cuma günü, tüp yüklü bir kamyonun, tüp depolanan iş yeri önüne gelmesinden kısa süre sonra patlama meydana gelmişti. Patlamada üç kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.

Olay sonrası sanayi sitesinde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başlatılmıştı.

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ığdır patlama Sanayi Sitesi

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