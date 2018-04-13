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Iğdır'a 5 bin kişilik geri gönderme merkezi kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

IĞDIR'da kaçak göçmenlerin ülkelerine iadesi için 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi yapılması çalışmalarına başlandı.

Iğdır'a 5 bin kişilik geri gönderme merkezi kuruluyor

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da kaçak göçmenlerin ülkelerine iadesi için 5 bin kişilik Geçici Geri Gönderme Merkezi yapılması çalışmalarına başlandı. Geri gönderme merkezi, Ağrı Doğubayazıt- Iğdır karayolu güzergahında bulunan Erhacı köyü bölgesine yapılacak.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıktan sonra Iğdır, Ağrı ve Van üzerinde hiçbir engele takılmadan karayolu ile günlerce yürüyerek Erzurum'a kadar giden kaçak göçmen akışının önlenmesi için harekete geçildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın Iğdır'da mülteci kampı yapılacağı yönündeki açıklamasının ardından Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Önder Bakan, 5'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Ali Taşdelen, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdür Vekili Cevdet Yumuşak, İl Göç İdaresi Müdürü Muhlis Lordoğlu ve kurum amirleri katıldı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkemizde yakalanan göçmenlerin, iade işlemleri yapılana kadar Iğdır'da Geçici Geri Gönderme Merkezi'nin kurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Merkezin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulacağı bildirilen açıklamada, "Göçmenlerin kontrolsüz bir şekilde ilimiz sınırları içinde dolaşmaları ve seyahat etmelerini engellemek maksadıyla bu merkezlerin kurulması planlanmıştır. Bu çerçevede; 5 bin kişilik merkezin kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, Ağrı Doğubayazıt- Iğdır karayolu güzergâhında bulunan Erhacı bölgesinde göçmenler için 'Geçici Geri Gönderme Merkezi' kurulma faaliyetine başlanmıştır. Söz konusu göçmenlerin, merkez içerisindeki iş ve işlemleri yürütülecek, ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar merkezde barınma, yeme-içme, sağlık işlemleri yapılacak olup, hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Kontrolsüz bir şekilde ilimiz sınırları içinde dolaşmaları seyahat etmelerini engellemek maksadıyla bu merkezlerin kurulması planlamamıştır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Iğdır'a 5 bin kişilik geri gönderme merkezi kuruluyor

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