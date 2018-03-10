Iğdır’da Afrin’e destek kermesi

Iğdır İl Müftülüğü tarafından Atatürk Caddesi üzerinde Afrin’e destek amacıyla “Kadına Vefa” isimli kermes kuruldu.

İl Müftülük binası önünde gıda ve yiyecek üzerine açılan kermesten elde edilen gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlanacak.

İl Müftülüğü Şube Müdürü Hayrullah Taş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kermes düzenlediklerini belirtti. Taş, “Müftülüğümüz tarafından merkez ve köylerde faaliyet gösteren Kur’an Kursu hocaları ve öğrencilerle beraber kermes düzenledik. Elde edilen gelir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlanacak. İyi bir gelir elde edip Mehmetçik Vakfına bağış yapmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı kermese bekliyoruz” dedi.