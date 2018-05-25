Iğdır'da cinayet ve yaralama

Iğdır'da, iki grup arasında çıkan kavga sonucunda, bir lise öğrencisi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Polisin ve çevredekilerin müdahalesiyle önlenen olayda, lise öğrencisi A.E.Y'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, göğsünden bıçaklanan A.E.Y. kurtarılamadı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

