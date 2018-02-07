Iğdır'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaralanan 2 gazi ile 1 şehidin babasına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde İstanbul'daki Şişli İlçe Emniyet Müdürü iken yaralanan Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici ve Ankara'da görev yaparken yaralanan polis memuru Ahmet Karaman ile Afyonkarahisar'da yaptığı vatani görevi sırasında mühimmat deposunda yaşanan patlamada şehit olan asker Mehmet Emin Çağun'un babası Ahmet Çağun'a "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verilmesi için tören düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce organize edilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı bir hayat diledi.

Vali Ünlü, "Türkiye Cumhuriyeti 40 yıldan bu yana bölücü terörle büyük mücadele içerisindedir. Bunun yanına Paralel Devlet Yapılanması da denilen FETÖ'cü terör peydah oldu. Yıkıcı, bölücü, FETÖ'cü örgütlerle mücadelemiz topyekun devam ediyor." dedi.