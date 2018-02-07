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Iğdır'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde yaralanan 2 gazi ile 1 şehidin babasına, törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Iğdır'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaralanan 2 gazi ile 1 şehidin babasına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde İstanbul'daki Şişli İlçe Emniyet Müdürü iken yaralanan Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici ve Ankara'da görev yaparken yaralanan polis memuru Ahmet Karaman ile Afyonkarahisar'da yaptığı vatani görevi sırasında mühimmat deposunda yaşanan patlamada şehit olan asker Mehmet Emin Çağun'un babası Ahmet Çağun'a "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verilmesi için tören düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce organize edilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı bir hayat diledi.

Vali Ünlü, "Türkiye Cumhuriyeti 40 yıldan bu yana bölücü terörle büyük mücadele içerisindedir. Bunun yanına Paralel Devlet Yapılanması da denilen FETÖ'cü terör peydah oldu. Yıkıcı, bölücü, FETÖ'cü örgütlerle mücadelemiz topyekun devam ediyor." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Ünlü, şunları söyledi:

"Bu aziz millet ve milletin bağrından çıkan güvenlik güçleri, silahlı kuvvetleri bugün yine sınır ötesi operasyonlarla ülkemize dışarıdan yönelmiş tehditleri bertaraf etmek için seferberlik ruhuyla, azim ve kararlılıkla, varlığına, birliğine, devletine, milletine, ezanına, bayrağına kararlılıkla sahip çıkıyor. 7'den 70'e milletimiz askerlik şubelerinin önünde 'beni de askere alın' diye sıraya girmiş. İşte bu millet, zor zamanlarda ne kadar kararlı olduğunu her zaman gösterdiği gibi bu gün de gösteriyor."

Enver Ünlü, daha sonra şehit babası Ahmet Çağun ile gaziler Ekici ve Karaman'a "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim etti.

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