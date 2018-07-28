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Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:40 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi - Ekipteki 2 kişi kaçarak kurtuldu, olay yerinde kalan bir personelin alınması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı

Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine bağlı ekip, N.K'nin kullandığı kamyonet ve M.P. yönetimindeki iş makinesi taşıyan çekici ile su hattını tamir için Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası'na hareket etti.

Ekibin yayladaki ilerleyişi sırasında teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesiyle çekicinin önünde giden kamyonet hasar gördü.

Patlamanın ardından kamyonetten inen M.G. ile çekici sürücüsü M.P'ye teröristlerce ateş açıldı.

Saldırı sonrası kaçan M.G. ve M.P, bölgedeki askerler ve güvenlik korucularının yardımıyla kurtarıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde kalan kamyonet sürücüsü N.K'nin alınması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlattı.

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ığdır Korhan yaylası terör saldırısı

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